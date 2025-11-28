Draget i Finland – mitt i ligakrisen

Finska SM-Liiga kommer att gå från 16 till 14 lag. Det meddelade ligan under torsdagskvällen.

SM-Liiga minskar antalet lag.

Det blåser förändringens vindar i finsk ishockey. Flera av de större klubbarna har gått ut och hotat med att lämna det finska seriesystemet. Att istället bryta sig ut och skapa en ny liga.

Nu kommer förändringar även i Liigas system. Istället för 16 lag i högsta serien kommer det från och med säsongen 2027/2028 att istället vara 14 lag. Ligan blir därmed mer trimmad samtidigt som Mestis, landets näst högsta liga, kommer fortsatt innehålla tio lag.

Tanken är nu att nästa säsong blir en övergångssäsong. Då kan det istället bli 18 lag i Liiga där det blir en speciell säsong.

Lag 1-12 kommer då att gå till slutspel samtidigt som lag 13-16 kommer att spela ett kval där två lag klarar sig kvar. Lag 17 och neråt åker sedan direkt ur och spelar i Mestis säsongen 27/28.

Det återstår nu att se hur det här förslaget tas emot av klubbarna som vill bryta sig ur.