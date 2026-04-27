Max Lindholm missar inledningen av nästa säsong. Forwarden skadade foten under ett träningspass – och missar nu en stor del av hösten, meddelar Frölunda.

Max Lindholm deppar efter kvartsfinal sex i SHL mellan Luleå och Frölunda den 2 april 2026 i Luleå.

Frölundas säsong tog slut efter en ny kvartsfinalförlust mot Luleå. De har nu haft tre veckor att ladda om batterierna där siktet nu istället är inställt på nästa säsong. För en av spelarna har uppladdningen däremot fått en olycklig start. Under ett träningspass har nämligen Max Lindholm skadat foten.

Det ska också vara så pass allvarligt att han nu förväntas vara tillbaka i spel till ”senare delen av hösten”, skriver klubben.

Forwarden gjorde 17 mål och 33 poäng den här säsongen och var inte minst under hösten stekhet för Frölunda. Nu får han istället lägga sommaren på rehab och att komma tillbaka en bit in på säsongen. Exakt vilken typ av skada det handlar om går Frölunda inte in på. 28-åringen skrev på för klubben inför den gångna säsongen efter tre starka år i Skellefteå. På de senaste fyra säsongerna i SHL har han bara missat två matcher.

Men nu blir det av allt att döma en längre vila för Max Lindholm.

Frölunda meddelar däremot att Christian Folin, Erik Thorell och Noah Hasa förväntas vara fullt återställda i tid till nästa säsong.

