Står fortfarande utan kontrakt: "Varit lite diskussioner"

Emil Kruse står utan kontrakt inför 2026/27-säsongen.

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Hemma i Karlstad är Emil Kruse en av de som gått på is med med spelarna som till vardags spelar i Nordamerika. Men samtidigt står målvakten själv inför en helt annan verklighet – utan kontrakt över kommande säsong.

Att just burväktare hamnar i denna sits är inte ovanligt, men för Kruse är det nytt.

– Det är ganska vanligt att det händer så här någon gång under ens karriär. Men det är första gången för min del att jag snart går in i september och inte har något, berättar han när Nya Wermlands-Tidningen träffar honom under tisdagen.

Den nu 31-årige Karlstad-killen lämnade IK Oskarshamn efter första året nere i Hockeyallsvenskan. Valet föll sedan på skotska Dundee Stars i EIHL, men någon förlängning blev det inte över 2026/27.

– Jag är egentligen öppen för vad som helst. Men det hade varit kul med någonting utomlands igen och få uppleva det och bo utomlands med allt det innebär, säger han till NWT.

Säker på att chansen kommer: "Ska bara vara redo"

Emil Kruse kom fram i Karlskoga, och tog sig sedan till SHL-debut via flera lån till Hockeyettan. Rögle-inhoppet följdes dock snabbt av lån tillbaka till Hockeyallsvenskan och där spelade Kruse främst sin hockey fram till 2023/24. De var säsongen SHL-spel på riktigt väntade för första gången, men inom kort var Oskarshamn nedflyttade.

Nu menar 31-åringen att han inte vill stressa upp sig över sitt kontraktsläge, och trycker på att han kan träna bra i Karlstad.

– Det sker ju alltid någonting, att någon skadar sig eller att någon vill ta in en ny. Jag ska bara se till att vara redo när chansen kommer, för det är jag ganska säker på att den gör, säger han till NWT.