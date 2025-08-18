Efter avskedet – här är målvaktens klubbval

Emil Kruses hockeykarriär tar honom till Skottland.

Den kommande säsongen spelar den tidigare SHL-målvakten för skotska Dundee Stars.

Emil Kruse flyttar till Dundee.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar EIHL-klubben Dundee Stars att svenske Emil Kruse skrivit på för klubben.

Kruse kommer närmast från spel i Oskarshamn, där han under de senaste två säsongerna spelat i SHL och Hockeyallsvenskan.

– Jag ser verkligen framemot det. Det ska bli kul att flytta till Skottland och bo i ett nytt land, ta in kulturen och spela hockey där, säger Kruse till klubbens hemsida.

Spelade 27 SHL-matcher med Oskarshamn

I Dundee får Kruse en ny huvudtränare i form av Marc LeFebvre, som han är bekant med från sin tid i Danmark.

– Jag spelade emot Marc tidigare när han coachade Odense och jag spelade i Herning. Han har sett mig spela och gillade mitt spel. Vi pratade under min process att titta på mina olika alternativ inför den här säsongen och han pratade om vilka möjligheter han ser för mig i det här laget. Jag tror att det passar mig bra, säger Kruse.

Den 30-årige målvakten spelade 33 matcher i Hockeyallsvenskan med Oskarshamn förra säsongen. Där noterades han för en räddningsprocent på 90,2 procent och ett snitt på 2,64 insläppta mål per match innan han i våras lämnade klubben. Säsongen 2023/24 spelade Kruse i SHL med Oskarshamn, där målvakten spelade 27 matcher.

Kontraktet med Dundee sträcker sig över säsongen 2025/26.