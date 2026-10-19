Lista: Tio svenskar som är tillgängliga på marknaden
Övergångar

Lista: Tio svenskar som är tillgängliga på marknaden

Publicerad 19 oktober 2026 13:00
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Emil Sylvegård har vänt hem – men vilka fler svenskar kan bli aktuella för hemflyttar?
Här är tio svenskar i Europa och Nordamerika som fortfarande och är klubblösa och ännu finns tillgängliga på marknaden.

  • NHL-svensken saknar klubb.
  • Karriären kan vara hotad.
  • Tidigare skyttekungen letar klubb.
  • Målvakterna som finns på marknaden.

Oktober är här och säsongen har nu börjat överallt. Hockeyn har varit igång i Europa under en månad medan NHL:s och AHL:s säsonger kom igång för ett par veckor sedan.

Men trots att säsongen nu har dragit igång så finns det fortfarande spelare kvar på marknaden. Bland annat flera blågula spelare saknar fortsatt en klubbadress för 26/27.

Här är därför en genomgång av tio svenskar som fortfarande finns på marknaden och som skulle kunna komma in till något lag i SHL eller HockeyAllsvenskan som söker förstärkning.

Gustav Nyquist, 37, fw

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Den här artikeln handlar om:

Gustav NyquistVictor BackmanSHLHockeyallsvenskanFredric WeigelEmil KruseEuropeisk HockeyRedaktionens ValNHL