Oktober är här och säsongen har nu börjat överallt. Hockeyn har varit igång i Europa under en månad medan NHL:s och AHL :s säsonger kom igång för ett par veckor sedan.

Men trots att säsongen nu har dragit igång så finns det fortfarande spelare kvar på marknaden. Bland annat flera blågula spelare saknar fortsatt en klubbadress för 26/27.

Här är därför en genomgång av tio svenskar som fortfarande finns på marknaden och som skulle kunna komma in till något lag i SHL eller HockeyAllsvenskan som söker förstärkning.

Gustav Nyquist, 37, fw