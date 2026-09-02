Dick Axelsson svarar – efter flörten: ”Ska ha stryk”

Dick Axelsson svarar om Huddinge efter Linus Klasens flört.

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Förra veckan blev Linus Klasen klar för en comeback i Huddinge IK. I en intervju med Hockeysverige.se berättade Klasen sedan att han försökte locka Dick Axelsson ur pension så att radarparet kan spela tillsammans i Huddinge igen, precis som de gjorde i ung ålder.

– Jag har snackat lite med honom. Vi får se om jag kan sätta ett koppel på honom och dra hit honom. Det vore helt fantastiskt om han ville hoppa på efter kanske halva säsongen, men jag har ingen aning. Han har också en hockeykänsla i sig och det kliar säkert även hos honom. Vi får ha lite is i magen där. Skulle han komma blir det nog fullsatt i hallen i vinter, sade Klasen till hockeysverige.se förra veckan.

I det första avsnittet av Hockeytime svarar nu Dick Axelsson på Klasens locktoner.

– Klasen ska ha stryk som blandar in mig i sådana där grejer, säger 39-åringen.

Ingen comeback för Dick Axelsson: "Min karriär är över"

Dick Axelsson har satt karriären på paus vid flera tillfällen – men också gjort comeback fyra gånger. Säsongen 2019/20 inledde han i Division 5 med Boo HC innan han skrev på för Djurgården . Sedan lämnade han DIF igen 2021 och spelade för Brödernas Hockey i Division 4 för att sedan återvända till Djurgården.

Efter klubbens degradering från SHL 2022 spelade Axelsson återigen för Brödernas Hockey, då i Hockeytrean, innan han värvades till Väsby IK i Hockeyettan under slutet av säsongen. Han spelade sedan inte alls under säsongen 2023/24 innan han gjorde comeback 2024 och var med och hjälpte Djurgården tillbaka upp till SHL 2025 innan han fick lämna igen .

Nu menar den 39-årige artisten dock att hockeykarriären officiellt är stängd efter att inte ha spelat alls under förra säsongen.

– Min spelande karriär är över. Jag älskar ju fortfarande att spela hockey, absolut, men man har ju ett liv, familj och så vidare. Allt ska ju gå ihop och jag kommer inte kunna flytta liksom. Om inte Djurgården vill ha mig, då är det klart att jag kan spela i ett annat lag. Jag älskar fortfarande hockey att hjälpa lag. Hade du frågat mig förra året, då kanske det hade varit mer aktuellt. Nu är jag gammal, grå och sliten, säger Dick Axelsson i Hockeytime.

Svarar om HV71 – bekräftar nya klubben

Förra säsongen kom dock rykten om att HV71 ville värva Dick Axelsson, men att forwarden själv tackat nej . Något som han nu bekräftar.

– Jag hade ett bra samtal med ”Blomman” (Anton Blomqvist, då tränare i HV71) där men familjen går före. Nära och nära… Hade jag löst familjesituationen då hade det varit nära. Men det gick inte.

Även om hockeykarriären nu är över ger Dick Axelsson ett besked om sin framtid som spelare – inom veteranhockeyn.

– Jag kommer att sajna ett långtid med Boo veteraner, säger Axelsson.