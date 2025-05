Dick lämnar Djurgården: ”Ledsen känsla i hjärtat”

Det blir ingen fortsättning i Djurgården för Dick Axelsson.

38-åriga forwarden nådde målet att ta upp laget till SHL igen, men lämnar nu klubben.

– Jag är sjukt tacksam för säsongen som vi haft och jag önskar DIF ett stort lycka till, säger han på klubbens hemsida.

Dick Axelsson var med säsongen 2021/2022 när Djurgården åkte ut ur SHL. Säsongen därpå spelade forwarden enbart några få matcher i division 3 och Hockeyettan innan han inför 2024/25 gjorde comeback som 37-åring.



Nu tackar profilen återigen för sig – och lämnar Djurgården.



– Trollkarlen från Huddinge kom tillbaka efter att ha åkt ur med Djurgår’n och spelar nu upp föreningen. Bara det är så otroligt stort. Precis som han lovade var Dick som bäst när det gällde som mest, han gjorde extremt viktiga poäng för oss i slutspelet. Hos mig lever framförallt passningen mellan benen på Zetterberg in till Klasen i finalmatch fyra kvar, det var den som fick hela bollen att börja rulla, säger Niklas Wikegård på lagets sajt under onsdagen.

”Ledsen känsla i hjärtat över att jag inte följer med”

Veteranens hårdträning gav 17 mål och 14 assist i grundserien innan han bidrog med ytterligare 14 poäng under slutspelet när Djurgården till slut besegrade AIK i den allsvenska finalen. Under firandet på Hovets is menade han då att det fanns ett sug för att följa med upp i SHL.



– Nu får man lite blodad tand. Den här matchen vill man inte ska vara den sista. Jag sa det, jag ska suga tag i Wikegård nu och förhandla fram något bra ikväll, sade han till hockeysverige.se.



Så blir det inte.



– Det är en ledsen känsla i hjärtat över att jag inte följer med laget upp till SHL. Samtidigt är jag sjukt tacksam för säsongen som vi haft och jag önskar DIF ett stort lycka till, säger Dick nu.