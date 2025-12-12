Uppgifter: HV71 vill värva Dick Axelsson

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Dick Axelsson, 38, har lagt av och gjort comeback och lagt av och gjort comeback.

Under hösten har han synts till i TV4:s SHL-studio.

Blir det en vända till ute på SHL-isarna?

Aftonbladet rapporterar på fredagskvällen att HV71 vill värva forwarden.

Dick Axelsson kan spela i HV71 i vinter. Foto: Bildbyrån

Dick Axelsson fick inte fortsätta i Djurgården efter att han varit med och fört upp dem till SHL. 38-åringen fick inget nytt kontrakt av Niklas Wikegård och därefter meddelade han att karriären för tredje gången i ordningen varslut.

För han har lagt av – för att sedan göra comeback, tre gånger om. Nu rapporterar Aftonbladet att forwarden kan göra comeback – i HV71 av alla klubbar. Därmed skulle det innebära Axelssons fjärde comeback.

Vill ha in Axelsson direkt

Det är den tillförordnade sportchefen Fredrik Stillman som ska ha tagit kontakt med Dick Axelsson om att kunna ansluta redan på måndag – då laget är i en skadekris. Men enligt Expressen har han nu nobbat erbjudandet.

Förra säsongen kom han tillbaka till spel i Hockeyallsvenskan med Djurgården. Förutom att de vann serien och gick upp, så stod han för 31 poäng på 29 grundseriematcher.

I slutspelet stod han för 14 poäng, varav tolv assister, på 16 matcher.