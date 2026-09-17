Branden Troock vänder hem till Nordamerika.

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Det var en rörig säsong i fjol för den tidigare AIK-forwarden Branden Troock.

Han skrev först på för HKM Zvolen i Slovakien men lämnade sedan efter elva matcher. Då flyttade han i stället till "svenskklubben" Vasa Sport . Där blev det endast 14 matcher innan parterna kom överens om att bryta kontraktet . Kanadensaren flyttade därefter till HC Vítkovice i Tjeckien där han spelade elva matcher under slutet av säsongen.

Tre klubbar, tre ligor och tre länder blev det alltså för Branden Troock 2025/26.

Branden Troock klar för Atlanta Gladiators i ECHL

Nu väljer han därför att återvända till gamla jaktmarker igen. 32-åringen presenteras nämligen av ECHL-klubben Atlanta Gladiators. Troock spelade för klubben under både säsongen 2017/18 samt 2018/19. Totalt har han gjort 130 AHL -matcher samt 174 matcher i ECHL och är nu tillbaka igen.

– Branden är en dynamisk forward som är ett ständigt hot när han är inne på isen. Det är en stor spelare som rör sig bra på isen och har ett skott som håller elitnivå. Hans erfarenhet av att spela på hög nivå kommer att vara väldigt värdefullt för gruppen. Vi är väldigt glada att addera en spelare av Brandens kaliber till laget, säger huvudtränaren Matt Ginn.

Säsongen 2023/24 spelade Branden Troock i AIK där han var en av lagets ledande offensiva spelare. Han var med i toppen av interna poängligan med 15 mål och 31 poäng på 37 matcher i HockeyAllsvenskan . Troock hade sedan ett tufft slutspel där han gick poänglös från alla sex matcher när AIK åkte ut mot Mora i kvartsfinalen. Han fick sedan lämna ”Gnaget” och sedan han lämnade Sverige har Troock även spelat i Tyskland, Slovakien, Finland och Tjeckien.

Nu vänder han alltså tillbaka hem till Nordamerika igen.