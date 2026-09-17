Pax Kleffner tillsammans med Tyler Angle.

Imorgon drar HockeyAllsvenskan igång och Leksands IF börjar säsongen med att ta emot Södertälje SK i Tegera Arena. Under torsdagens träning var det en ny ersättare för Tyler Kelleher i första kedjan. Ersättaren är den unga forwarden Pax Kleffner som nu spelar i samma kedja som Josh Passolt och Tyler Angle.

Hedbergs hyllning

– Vi gillar väldigt mycket det vi har sett av Pax. Han var med litegrann i fjol, men också i Strömstad med Angle. Jag tycker att hans spel är tydligt. Han är stark med pucken och går på mål. Han gör det enkelt för andra spelare att spela med honom, säger Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

– Framför allt vill jag kanske frigöra Angle så att han kan fördela och vara den puckbärande spelaren i den linan. Både Passolt och Pax är raka i sitt spel, starka med pucken och starka i återtagningarna. Då blir Angle mer spelfördelande.

Kleffner började i Leksand till första året av gymnasiet och spelade två matcher med A-laget i SHL under förra säsongen. Under försäsongen har han varit med i matcherna i Strömstad mot Frölunda HC och Färjestad BK, och även då spelade han i samma kedja som Angle och Passolt.

Om inget oväntat händer är det även denna kedja som kommer starta matchen mot Södertälje.