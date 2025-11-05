I slutet av oktober stod det klart att Branden Troock gått skilda vägar med HKM Zvolen. Nu finns den tidigare AIK-forwarden inte längre tillgänglig på marknaden.

Branden i AIK 2024. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård.

Samtidigt som AIK inlett 2025/26 med flertalet skador i truppen har deras tidigare forward Branden Troock gjort åtta poäng på elva matcher i slovakiska Zvolen.



Nu, efter att den 31-årige kanadensaren funnits tillgänglig efter ett tidig uppbrott i klubben, är han presenterad i finska ”svenskklubben” Sport, i Liiga.



– Han är en stor och väldigt rörlig forward som har ett väldigt bra skott. Branden kommer säkerligen att ge tränarna ytterligare variation i powerplay genom ett bra skott, förklarar sportchefen Ari-Pekka Pajuluoma när värvningen presenteras under onsdagen.



Avtalet, som står klart fem dagar efter det tidigare kontraktets slut, sträcker sig till slutet av 2025/26.



När Branden Troock spelade i AIK under 2023/24 gjorde han 31 poäng (15+16) över 37 grundseriematcher.



I Sport blir nordamerikanen lagkamrat med svenskarna Ludvig Claesson, Theodor Johnsson, Simon Hjalmarsson, Ludvig Larsson, Kalle Miketinac, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Source: Branden Troock @ Elite Prospects