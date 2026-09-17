Tränarna som kliver in i säsongen med störst press på sig

”Vem får sparken först?” brukar vara en populär rubrik så här i säsongsstartstider, men när man riktar blicken mot Hockeyettan vore det lite orättvist att plocka fram just det hårda artilleriet. Tittar man på befintlig tränartrupp i de 39 klubbarna är det väl egentligen ingen som ser ut att hänga så där väldigt löst på förhand.

Men saker kan förändras snabbt när det börjar blåsa snålt i serieupptakten och det är klart att det finns ledare som har större utmaningar än andra. I uttalade topplag är insatserna högre och vissa föreningar har kortare tålamod än andra. Vissa har högre berg att bestiga än andra och kommer att bli ifrågasatta om saker och ting inte flyger.

Utan att önska någon sparken, låt mig ändå reflektera lite över de tränare som kliver in i Hockeyettan-säsongen 26/27 med störst press på sig.