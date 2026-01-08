Klart: Hit flyttar tidigare AIK-forwarden

Det blir ingen återkomst till Sverige för Branden Troock.

Den före detta AIK-forwarden är i stället klar för tjeckiska Vitkovice.

Branden Troock flyttar vidare – klar för sin tredje klubb den här säsongen. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Under gårdagen stod det klart att den tidigare AIK-forwarden blev tillgänglig på marknaden efter att ha brutit sitt kontrakt med finska Vasa Sport. Men han var inte fri på marknaden under någon längre tid.

I stället har kanadensaren nu redan gjort klart med sin nästa klubbadress. Under torsdagen presenteras Troock nämligen av tjeckiska Vitkovice där han har skrivit på ett 1+1-kontrakt. Där blir han lagkamrat med svenske Lucas Edmonds samt Sverigebekantingarna Marek Hrivík och Chad Yetman.

– Branden är en tekniskt mycket välutrustad spelare med ett hårt skott, utmärkt puckhantering och god spelförståelse. Vi tror att han kan vara särskilt värdefull i det offensiva spelet och kommer att tillföra energi, fysisk närvaro och tävlingsinstinkt på isen, säger Václav Varaďa som är både huvudtränare och sportchef för Vitkovice.

Branden Troock klar för sin tredje klubb under årets säsong

Vitkovice blir Branden Troocks tredje klubb den här säsongen – och även hans tredje land. Han inledde årets säsong i slovakiska Zvolen och där stod han för åtta poäng (2+6) på elva matcher innan han lämnade och i stället flyttade till finska Vasa Sport. I Liiga spelade Troock 14 matcher för Vasa Sport och noterades för fem poäng (3+2).

Säsongen 2023/24 spelade Branden Troock i AIK där han var en av lagets ledande offensiva spelare. Han var med i toppen av interna poängligan med 15 mål och 31 poäng på 37 matcher i HockeyAllsvenskan. Troock hade sedan ett tufft slutspel där han gick poänglös från alla sex matcher när AIK åkte ut mot Mora i kvartsfinalen. Han fick sedan lämna ”Gnaget” och sedan han lämnade Sverige har Troock även spelat i Tyskland, Slovakien och Finland. Nu väntar alltså spel i Tjeckien framöver.

Source: Branden Troock @ Elite Prospects