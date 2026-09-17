Krönikor

OLAUSSON: Så kan HV71 ställa upp – med Pavol Regenda

Publicerad 17 september 2026 17:30
Robin Olausson
Robin Olausson
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HV71 har presenterat OS-forwarden Pavol Regenda som sista pusselbiten i laget innan säsongsstarten.
Robin Olausson gör nu en snabbanalys av värvningen – och synar hur HV71 kan ställa upp med Regenda i laget.

  • Graderar värvningen: "Ett statement"
  • Så kan HV71 formera kedjorna.
  • Spelarna som kan få lämna.
  • HV:s chanser – är det ett bättre lag?
Kan HV71 sätta ihop en kedja med Jan Mysak, Jonathan Ang och Pavol Regenda?
Kan HV71 sätta ihop en kedja med Jan Mysak, Jonathan Ang och Pavol Regenda?
Foto: Bildbyrån/Montage

Med bara två dagar kvar till SHL-premiären drog HV71 in en rejäl transferbomb under torsdagen genom att presentera värvningen av Pavol Regenda som senast kommer från San Jose Sharks organisation. 

Det är ett statement av en klubb som har bestämt sig för att man ska vara bättre än förra säsongen. Här analyserar jag också hur HV:s lagbygge påverkas av värvningen. 

Så bra är Pavol Regenda

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Den här artikeln handlar om:

Justin KloosLukas RousekAleksi HeponiemiSHLHV71Martin JohnsenNikola Pasic