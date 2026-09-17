Med bara två dagar kvar till SHL-premiären drog HV71 in en rejäl transferbomb under torsdagen genom att presentera värvningen av Pavol Regenda som senast kommer från San Jose Sharks organisation.
Det är ett statement av en klubb som har bestämt sig för att man ska vara bättre än förra säsongen. Här analyserar jag också hur HV:s lagbygge påverkas av värvningen.
Så bra är Pavol Regenda
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