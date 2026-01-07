Branden Troock blir tillgänglig på marknaden.

Den förre AIK-forwarden bryter med Vasa Sport – bara två månader efter att han värvades till klubben.

Branden Troock får leta efter en ny klubbadress. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Den kanadensiske forwarden Brandon Troock inledde årets säsong i slovakiska Zvolen. Där stod han för åtta poäng (2+6) på elva matcher innan han lämnade och i stället flyttade till Finland. Där skrev Troock på för ”svenskklubben” Vasa Sport där han blev lagkamrat med Ludvig Claesson, Theodor Johnsson, Simon Hjalmarsson, Ludvig Larsson, Kalle Miketinac, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Men nu står det klart att 31-åringen lämnar Vasa Sport och blir tillgänglig på marknaden igen. Bara två månader efter att han värvades meddelar Vasa Sport nu på sin hemsida att parterna nu har kommit överens om att bryta kontraktet. Branden Troock spelade 14 matcher i Vasa Sport och noterades för fem poäng (3+2).

Branden Troock är en av flera spelare att lämna tabelljumbon den senaste tiden. Eftersom att Liiga har stängts för nedflyttning den här säsongen har Vasa Sport öppnat för att släppa flera spelare för att få in pengar till klubben. I går såldes lagets poängkung Sebastian Stålberg till konkurrenten Kärpät, och nu lämnar alltså också Troock. Det är ännu oklart var kanadensaren kommer att fortsätta sin hockeykarriär.

Säsongen 2023/24 spelade Branden Troock i AIK där han var en av lagets ledande offensiva spelare. Han var med i toppen av interna poängligan med 15 mål och 31 poäng på 37 matcher i HockeyAllsvenskan. Troock hade sedan ett tufft slutspel där han gick poänglös från alla sex matcher när AIK åkte ut mot Mora i kvartsfinalen. Han fick sedan lämna ”Gnaget” och sedan han lämnade Sverige har Troock även spelat i Tyskland, Slovakien och Finland.

Source: Branden Troock @ Elite Prospects