Beskedet: Så länge blir stjärnvärvningen borta

Manuel Ågren missar säsongsstarten i Oskarshamn.

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Manuel Ågren tvingades avbryta förra veckans genrep mot Kalmar på grund av skada. Därefter har statusen varit oklar för hemvändaren, som är tillbaka i IK Oskarshamn inför årets säsong.

Under onsdagen läkarundersöktes Ågren och nu kommer också det första beskedet från Oskarshamn.

– Man såg direkt att han fick ont. Vi har fått reda ut vad det är för skada, men vi är nog ganska nöjda med att det inte var värre än så, säger sportchefen Arsi Piispanen till Barometern-OT.

Först gick det rykten om att Manuel Ågrens skada vara av det allvarligare slaget men skadan är inte så illa som befarat. Ågren kommer däremot att missa delar av hösten och väntas vara tillbaka i spel till mitten av oktober. Han riskerar då att missa upp emot 15 matcher.

– Det är fyra till sex veckor, då har vi en frisk ”Manne” på isen igen, säger Arsi Piispanen.

SHL-talangen ersätter Manuel Ågren i Oskarshamn

Med Manuel Ågren borta från spel under säsongsinledningen har Oskarshamn i stället agerat genom att låna in 17-årige talangen Olle Karlsson från Växjö Lakers.

Även om Olle Karlsson plockades in för att ersätta Ågren menar Arsi Piispanen att lånet blir kvar längre i klubben.

– Tanken är att Olle ska vara med oss hela säsongen, säger sportchefen.

Manuel Ågren har återvänt hem till Oskarshamn efter åtta säsonger i SHL med Växjö och Djurgården . Senast Ågren spelade i IKO-tröjan var under säsongen 2017/18, men comebacken i tävlingssammanhang dröjer alltså ytterligare.

Olle Karlsson var ombytt i SHL vid fem tillfällen förra året och har inlett årets U20-säsong med tre mål på tre matcher. Förra säsongen var han också med i Småkronornas lag som gick hela vägen och vann guld i U18-VM. Han är således även aktuell för en plats i vinterns JVM -trupp.

17-åringen kommer att debutera för Oskarshamn redan i morgondagens allsvenska premiär mot Visby/Roma.