BODIN: Och där öppnades dörren för Ivar Stenberg

William Eklunds flytt till Ottawa Senators öppnar dörren till San Jose Sharks för Ivar Stenberg. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Förutsättningarna kan förändras snabbt i NHL.

Gårdagskvällens och nattens galna aktivitet i ligan påverkar inte minst den stundande NHL-draften i helgen. Och framför allt Ivar Stenbergs framtid.

Spekulationerna har gått heta kring den svenske supertalangens status inför draften på grund av hur bollarna landade i förra månadens draftlotteri. Trots att han i grund och botten är den givna tvåan bakom Gavin Mckenna (om ens tvåa...) sett till vad han har bevisat, kändes det långt ifrån klart att San Jose Sharks skulle använda sitt andraval på svensken.

Sharks överflöd av unga, talangfulla forwards och brist på backar gjorde att mycket pekade på att de skulle använda valet på Chase Reid eller någon annan av alla de spännande backar som finns tillgängliga i årets draft.

Ivar Stenberg kan ersätta Eklund rakt av

Sedan kom trejden som skickar William Eklund till Ottawa Senators . Och den förändrar allt.

Plötsligt finns det en naturlig plats för Stenberg i Sharks långsiktiga bygge. Någon som kan kliva rakt in i laguppställningen och ta Eklunds plats direkt.

Samtidigt plockar Sharks upp niondevalet i draften – det som Florida tidigare släppte till Ottawa i Brady Tkachuk-affären. Det ger dem förutsättningarna att drafta den där backen de vill ha. Om det sedan blir en Alberts Smits, en Daxon Rudolph, en Keaton Verhoeff eller rent av Malte Gustafsson, det beror på vem som finns kvar. Men klart är att de kommer att ha alla möjligheter att fånga upp en riktigt fin framtida backförstärkning med det valet.

Det finns fler indikationer på att alla räknar med att Stenberg blir en Sharks-spelare. Chicago Blackhawks plötsliga beslut att ge upp fjärdevalet och värva Bowen Byram från Buffalo Sabres till exempel. En spelare Sharks också hade intresse av, men som de inte var villiga att ge upp andravalet för att få.

Det ryktas om att Blackhawks hoppades att Stenberg skulle falla i deras knä. Men när Sharks skapade större flexibilitet genom Eklund-affären verkar signalerna ha blivit tydligare: svensken kommer sannolikt inte att vara tillgänglig när Chicago väljer.

Blir chockad om Sharks inte väljer Stenberg

När Sharks gjorde gårdagskvällens förändring var Blackhawks inte sena att vända sig om och se över andra behov. I Byram får de toppbacken de har suktat efter, vilket fyller ett större behov i en ung försvarsuppsättning där nyförvärvet trots sina blott 25 år får räknas som en veteran.

Som nattens action vittnar om kan mycket fortfarande hända. Men jag skulle bli fullständigt chockad om den här utvecklingen inte leder till att Ivar Stenberg landar i San Jose Sharks.

Och frågan är om han kan få en bättre plats att inleda sin NHL-karriär på.

Ett lag på uppgång med en av ligans bästa unga spelare i Macklin Celebrini, som han borde få chansen att spela med på sikt. Det är också en lugn marknad utan större press, där han till skillnad från Toronto, Vancouver eller Chicago inte behöver stå i fokus på grund av sin draftposition. Det bådar för en snabbare acklimatisering och utmärkta förutsättningar för en stark rookiesäsong.

Tungt för William Eklund – men ingen anledning att deppa

På andra sidan myntet finns William Eklund.

Att det är han av alla talanger som får lämna San Jose är i slutändan inte speciellt överraskande. Hans namn har funnits i trejdrykten ända sedan trade deadline i mars och i takt med att Will Smith, Michael Misa och andra unga spelare tillkommit har hans tillgänglighet på marknaden ökat. Inte för att han på något sätt varit en besvikelse eller blivit överflödig, men för att han blivit en bricka som ger Sharks chansen att förstärka andra positioner. Tyvärr är det så krass verkligheten i NHL är ibland.

Det kan inte vara kul att behöva lämna den miljö och den spännande framtid som finns i San Jose. Men han kunde ha hamnat på värre ställen än Ottawa. Visst, det är mungiporna nedåt efter Brady Tkachuks plötsliga uppbrott men med spelare som Tim Stützle, Jake Sanderson, Drake Batherson och Shane Pinto finns det anledning att vara optimist.

Och framför allt kan Eklund återuppta sin bromance med Fabian Zetterlund nu när de är återförenade. Han kommer att landa på båda skridskorna i ett annat lag med en ljus framtid.