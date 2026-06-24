Bowen Byram trejdas till Chicago.

Foto: Frank Franklin II/AP Photo/Alamy

I natt blev två av topp tio-valen i årets NHL-draften bortbytta. Först skickade Ottawa Senators sitt nionde val till San Jose Sharks i utbyte mot svenske toppforwarden William Eklund . Senare under natten blev också fjärdevalet bortbytt.

Chicago Blackhawks skulle drafta som fyra och det hade spekulerats om att de skulle kunna få möjligheten att välja Ivar Stenberg om han skulle falla till fjärdeplatsen. Efter San Joses trejd verkar det dock vara mycket sannolikt att Sharks i stället kommer att plocka upp Stenberg med andravalet. Blackhawks skulle då i stället ha kunnat välja en av alla de topprankade backarna med sitt fjärdeval.

Men i stället väljer Chicago att trejda bort draftvalet för att få in en stjärnback direkt här och nu i stället.

Bowen Byram trejdades till Buffalo Sabres 2024 och har sedan haft en fin utveckling och blivit en toppback i Sabres. Trots det ryktades Byram kunna vara på väg bort från Buffalo där han har ett utgående kontrakt från och med 2027.

Chicago Blackhawks släpper fjärdevalet – för att få Bowen Byram

I natt trejdade då Chicago Blackhawks till sig Bowen Byram och skickar fjärdevalet i årets NHL-draft till Buffalo Sabres. I den stora bytesaffären ingår även forwarden Jordan Greenway till Chicago medan Buffalo också får den storväxte backen Louis Crevier och val nummer 45 i NHL-draften.

Chicago Blackhawks har varit tydliga med sin ambition att stärka försvaret och får nu en ledande toppback i form av Bowen Byram. Han draftades som fyra av Colorado Avalanche i NHL-draften 2019 och kom sedan upp till NHL under säsongen 2020/21. Han vann sedan Stanley Cup med "Avs" 2022 men lyckades inte riktigt ta nästa steg i sin utveckling vilket ledde till att han trejdades till Buffalo Sabres i utbyte mot Casey Mittelstadt.

I Buffalo har Byram fått ut mer av sin potential. Han har tagit stora steg och blivit en toppback hos Sabres. Den gångna säsongen stod han för 42 poäng på 82 matcher i grundserien och sju poäng på 13 slutspelsmatcher. Han var därmed lagets näst bäst producerande back, bakom Rasmus Dahlin.

Trejden innebär nu att Buffalo Sabres kommer få chansen att drafta en stortalang med fjärde valet i NHL-draften.