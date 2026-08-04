Silfverbergs superform: "Skett en förändring"

Hur bra kommer Jakob Silfverberg vara 2026/27?

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

När Brynäs IF, i förra veckan, återsamlades väcktes stor uppståndelse kring Jakob Silfverberg. Detta då många supportrar tyckte sig se en stor kroppslig förvandling från fjolårssäsong. Nu erkänner också 35-åringen att han gått ner i vikt.

– Jag har väl tränat på som vanligt under sommaren men lagt om kosten. Det är den största skillnaden, så det har skett lite förändringar där. Jag känner mig otroligt laddad inför säsongen, säger SHL-stjärnan när Gefle Dagblad tar upp det hela.

Frågan som återstår är då varför? För det är inte för att se bättre ut i gymmet.

– Jag kände kanske att det drog iväg lite under förra säsongen och tänkte att jag vill prova något nytt helt enkelt. Men som sagt är det otroligt tidigt än, men tre ispass in tycker jag att det känns bra, säger Silfverberg.

Minst lika motiverad: "Otrolig stolt över mig själv"

Det var med 13 NHL-säsonger bakom sig som Jakob Silfverberg vände hem till Brynäs infrö 2024/25. 60 poäng och en SM-silvermedalj följde, innan ytterligare 47 trillade in den gångna säsongen.

Trots att han strax är 36 är profilen minst lika motiverad som vanligt. Viktresan vill han dock inte lägga så mycket fokus på egentligen.

– Hehe! Nja, så brutalt vet jag inte om det har varit, säger han till GD om huruvida det varit morötter och inte chips under sommaren.

– Men det är klart att det skett en förändring och jag är otrolig stolt över mig själv, tillägger han.