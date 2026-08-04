Avslöjar efter kritiken – tillfrågades inte

Färjestad avbröt värvningen av Cal Foote.

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Under de senaste åren har Färjestad BK hyllats för sitt hållbarhetsarbete. Inte minst för initiativet "Stort Hjärta" där man arbetat för att motverka machokultur och skapa en mer inkluderande miljö utanför isen. Därför blev också många supportrar förvånade när SHL-laget, i förra veckan, presenterade Cal Foote som ny back.

Den massiva kritik värvningen fick grundade sig i att Foote varit inblandad i JVM-skandalen 2018, där fem spelare från Kanadas lag åtalades misstänkta för sexuella övergrepp mot en ung kvinna. Förra sommaren friades dock samtliga spelare och FBK:s Rickard Wallin menade, vid presentationen, att klubben "gjort utförlig efterforskning och en noggrann bedömning".

Så verkar dock inte vara fallet.

För Värmlands Folkblad berättar nu hållbarhetsansvarige Erik Grönberg att han aldrig tillfrågades.

– Det är en värvning som jag utifrån mina personliga värderingar inte kan stå bakom. Det gjorde jag också tydligt så snart jag fick möjlighet. Vi är en förening som ska ligga i framkant och ta ett stort ansvar för att vara en god förebild på alla sätt, inte minst genom att representeras av bra människor som står för goda värderingar, säger han till VF.

Fått utstå enorm kritik: "Rimmar inte alls med det"

Erik Grönberg har tidigare inte velat uttala sig i media, men nu är han redo, efter att kritiken även riktats åt hans håll – och FBK rivit Footes kontrakt.

– Det här rimmar inte alls med det stora hjärta vi vill stå för, det arbete vi gör i samhället eller våra värderingar. Jag är personligen besviken över hur det här hanterades. Samtidigt ser jag positivt på att beslutet omprövades, att kontraktet revs och att man landade i att det här inte fungerar – för vi vill också vara den förening vi säger att vi är, säger han till VF.

Även målvaktstränaren Erik Granqvist har tidigare tagit avstånd från det hela, och klubben har uppgett att man i framtiden ska involvera all spetskompetens i frågor som denna.

– För mig personligen och för min familj har det varit fruktansvärt. Det är såklart jobbigt att få höra att man är en person som man inte är. Den trovärdighet som jag har försökt bygga upp och vill stå för har under de senaste dagarna ifrågasatts, säger Grönberg.