SHL-talangens val: "Kan ta stora kliv"

Marwin Jarbsjö i SHL november 2024.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Almtuna IS får in SHL-erfarenhet i sitt lagbygge inför 2026/27-säsongen. Det då 20-årige Marwin Jarbsjö valt att ansluta efter avskedet i moderklubben Rögle BK.

Kontraktet är skrivet över ett år och följer Jarbsjös lån till Troja/Ljungby under den gångna säsongen.

– Marwin är kreativ och stark, jobbar väldigt hårt och är tuff att möta. Han kommer från Rögle och fått känna på SHL spel och gjort det bra, vi tror han kan ta stora kliv i år och är glada att han vill göra det hos oss, säger sportchefen Jonas Almtorp på lagets sajt.

Jarbsjö: "Något spännande på gång här"

Marwin Jarbsjö var med och säkrade JSM-guld med Rögle U20 under 2022/23, och började sedan slå sig in i A-laget. Samtidigt var han en återkommande spelare med flera juniorlandslag – från U17 till U20.

Det är med totalt 33 SHL-matcher Ängelholmskillen nu lämnar Rögle. 20 av dessa kom den gångna säsongen.

– Jag har fått en bra känsla av klubben och det känns som att det finns en tydlig ambition och något spännande på gång här. Jag ser fram emot att utvecklas tillsammans med laget och bidra så mycket jag kan under säsongen. Vi ses i hallen, säger han själv.