”Galne Gunnar” lämnar Örebro

Gunnar Söderström har gjort sitt i Örebro.

Foto: Bildbyrån (montage).

Efter anställningen i februari 2025 blev Gunnar Söderström, eller ”Galne Gunnar”, uppmärksammad för sitt jobb i Örebro Hockey. Det då han klivit in som mental coach och räddat SHL-laget ur en svacka. Samarbetet förlängdes sedan också senare den våren, men nu är tiden då spelarna får höra hans stämma förbi.

Örebro meddelar att Gunnar Söderström lämnar sin post – och ersätts av Lars Sjödin.

Rollen är densamma, som mental coach, men i Sjödins fall finns också en koppling till den nye huvudtränaren Martin Filander.

– Vi är mycket glada över att välkomna Lars till Örebro Hockey. Den mentala delen av idrotten blir allt viktigare på elitnivå och Lars kompetens kommer att bli ett värdefullt tillskott i vår verksamhet. Det känns extra värdefullt att Lars och Martin har arbetet tillsammans tidigare. Det ger oss en stark grund att bygga vidare på i vårt dagliga arbete, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

– Under åren som vi har jobbat tillsammans har Lars varit ett värdefullt stöd för både ledare och spelare. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Lars igen, säger Martin Filander själv.