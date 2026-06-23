William Eklund trejdas till Ottawa Senators.

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San Jose Sharks trejdar rättigheterna till William Eklund. Svensken hamnar istället hos Ottawa Senators i utbyte mot Sharks förstaval i NHL-draften 2026, det nionde totalt. Valet tillhörde från början Florida Panthers men kommer nu alltså att gå till San José, som också har val nummer två i årets NHL-draft.

Eklund har gjort 252 matcher i NHL för San José sedan han draftades av klubben som spelare nummer sju 2021. Den senaste säsongen kom däremot inte genombrottet många hade förväntat sig. Istället blev det 53 poäng, en sänkning från de 58 han mäktade med året innan.

Nu väljer också Sharks att bereda plats för sina andra unga forwards. I pipelinen finns inte minst Michael Misa som draftades som tvåa för ett år sedan.

För Ottawa blir nu 23-åringen ett spännande tillskott till laget. Där väntas han få en betydligt mer framskjuten roll till kommande säsong. Parterna behöver däremot fortfarande komma överens om ett nytt kontrakt, då William Eklund är restricted free agent.

– William är en dynamisk och skicklig forward med mycket tävlingsinstinkt. Vi är glada över att välkomna honom till Senators organisation och han kommer att passa väl in i vår spelargrupp, säger Ottawas general manager Steve Staios.

Även Kasper Halttunen och rättigheterna till Brandon Svoboda går till Senators.