Efter 25 långa år är Björklöven tillbaka.

De vinner finalserien mot BIK Karlskoga med 4-0 i matcher för att gå upp till SHL.

Björklöven går tillbaka upp till SHL efter en överkörning i finalen. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

2001 åkte Björklöven ut ur Elitserien och sedan har klubben tillbringat 25 långa år utanför finrummet där de har spelat i Allsvenskan men även varit nere och vänt i Division 1/Hockeyettan under några år. De senaste åren har ”Löven” gjort satsning efter satsning för att ta sig tillbaka upp till SHL men de har fallit på målsnöret varje gång och fått bygga om.

Fram till i år.

Björklöven har varit excellenta från och med den första spelomgången. De var stundtals överlägsna i HockeyAllsvenskan och vann grundserien på 119 poäng, en av de högsta noteringarna genom tiderna. I slutspelet gick de sedan rent med 4-0 i matcher mot Oskarshamn och vann sedan med 4-1 i matcher mot Södertälje i semifinal. I finalen ställdes Björklöven sedan mot Karlskoga där de hade vunnit tre raka matcher för att skaffa sig matchboll inför kvällens match i Värmland.

”Löven” vinner då matchen med 7-3 för att säkra avancemanget till SHL.

Körde över BIK Karlskoga i finalen

Redan i första perioden såg detta ut att bli Björklövens kväll. De var oerhört effektiva och straffade Karlskoga för deras misstag. Bofors tappade pucken vilket ledde till att Joel Mustonen kunde skjuta 1-0 till bortalaget. Sedan sköt Anton Malmström ett skott som snöpligt gick in bakom Olof Lindbom för 2-0 till Björklöven. Till den andra perioden bytte Karlskoga målvakt där Lars Volden i stället kom in i kassen.

Det gjorde däremot ingen skillnad utan när Karlskoga gick bort sig i powerplay kunde Albin Lundin utöka till 3-0 i numerärt underläge efter framspelning av Oscar Tellström. Bara ett par minuter senare var det dags för Tellström att bli målskytt när han smällde in 4-0 i powerplay. Redan där såg ”Löven” ut att ha en fot i SHL. Karlskoga reste sig dock och reducerade två gånger om genom Jonatan Harju och Henrik Björklund. BIK skapade sedan flera chanser för att reducera ytterligare men då stod antingen målramen eller målvakten Frans Tuohimaa i vägen.

I början av den tredje perioden var det sedan Björklöven som kunde stänga matchen för att säkra avancemang. Först sköt Daniel Brodin 5-2 i powerplay innan Oscar Tellström satte sitt andra mål i matchen för 6-2 och därmed var SHL-platsen klar för ”Löven”. Slutresultatet skrevs sedan till 7-3 sedan Lucas Nordsäter gjort mål i tom kasse och Karlskoga sedan fått in ett sent tröstmål.

Det blir 7-3 i kvällens match och 4-0 totalt i finalserien när Björklöven tar sig tillbaka upp till SHL.

Karlskoga − Björklöven 3−7 (0-2,2-2,1-3)

Karlskoga: Jonatan Harju, Henrik Björklund, Sander Vold Engebråten.

Björklöven: Oscar Tellström 2, Joel Mustonen, Anton Malmström, Albin Lundin, Daniel Brodin, Lucas Nordsäter.

Björklöven vinner finalserien med 4-0 i matcher och går upp till SHL.

Här är Björklövens lag som går upp till SHL

