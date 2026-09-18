Svarar på expertens utspel: "Bryr mig inte"

Lucas Wallmark bemöter Jonas Anderssons utspel.

Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förväntningarna på Lucas Wallmark inför den kommande SHL -säsongen är skyhöga. Under SHL:s upptaktsträff var det bara Färjestads NHL-värvning Marcus Johansson som fick fler röster i kategorin SHL:s bästa nyförvärv och centern har pekats ut som en stor nyckel för Björklövens överlevnad i ligan under sin återkomst i högstaligan efter 25 år.

Samtidigt är inte alla sålda på Wallmark. I ett klipp på SVT:s sociala medier lyfter experten Jonas Andersson stjärncentern som en kandidat till årets flopp i ligan.

– I varenda lista så ser du honom som frälsaren eller den bästa värvningen i SHL. Han har en underkroppsskada nu och har inte kommit igång. Han var lite skadad förra säsongen också, säger Andersson.

– Han kommer göra sina 20–30 poäng, mestadels i powerplay. Jag kan se en floppvarning i spelet fem mot fem och att han inte är den drivande faktorn, för det är svårt i en nykomling. Det är mycket press och hög fallhöjd.

Utspelet har inte gått Lucas Wallmark förbi, som bjuder på ett skratt när ämnet kommer på tal.

– Jag såg något om det där... Att jag skulle vara lite halvskadad och så där. Jag bryr mig inte om det där. Jag fokuserar bara på att hjälpa "Löven" att vinna, säger Wallmark till Hockeysverige.se.

Lucas Wallmark tar lätt på Anderssons utspel.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Ingen press: "Ser bara detta som en möjlighet"

Wallmark är ett av de mer meriterade nyförvärven som landat i SHL den här säsongen. Sedan han lämnade svensk hockey och Luleå för tio år sedan har han hunnit med 187 matcher i NHL, ett OS, ett VM samt spel i både KHL och den schweiziska ligan.

På Hockeysverige.se:s ranking över ligans bästa centrar tog Wallmark plats nummer tre bakom Oscar Lindberg (Skellefteå) och Fredrik Olofsson (Rögle). Någon större press känner dock inte Wallmark när han är tillbaka i moderklubben igen efter 16 säsonger i andra klubbar.

– Egentligen inte. För mig handlar det bara om att göra det jag kan. Jag vill bara hjälpa "Löven" att vinna så många matcher som möjligt. Jag ser bara detta som en möjlighet för mig att hjälpa till att etablera Björklöven i SHL, säger Wallmark.

Hockeyfeber i Umeå: "Snackas hockey i varenda matbutik"

Wallmark valde att lämna Schweiz och mästarna Fribourg-Gottéron trots ett år kvar på kontraktet. Viljan att komma hem till Umeå och Björklöven var stor – oavsett serietillhörighet för "Löven". I våras tecknade Wallmark ett avtal med moderklubben som sträcker sig hela vägen till 2032.

– Det var en helhet. Dels personligen och familjemässigt, dels känns det som att det är ett otroligt stort intresse i stan just nu. Det känns som en rolig resa att vara med på. Sedan blev det så klart en bonus när de gick upp i SHL, säger Wallmark och fortsätter:

– Det snackas hockey i varenda matbutik och restaurang. Det är ett otroligt stort intresse och det är väl något jag kanske har saknat på andra ställen som jag varit på tidigare. Det är verkligen skoj att få vara en del av det.

Lucas Wallmark.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

"Många klubbar i Schweiz som hörde av sig"

Björklöven var dock inte den enda klubben som ville plocka in Wallmark i sitt lagbygge till den kommande säsongen.

– Det var många klubbar i Schweiz som hörde av sig när det kom ut att jag skulle lämna Fribourg. Min plan var dock hela tiden att komma hem till "Löven", oavsett serietillhörighet.

På lördag inleds Björklövens SHL-resa med en bortamatch mot Djurgården i Avicii Arena. Medan många experter och tyckare tror att det kan bli en jobbig säsong för Björklöven i tabellens bottenskikt tror Wallmark att det kan bli en säsong att minnas.

– Vi måste komma ihop som grupp och lag och få alla pusselbitar på plats. Förhoppningsvis blir det en rolig säsong tillsammans med publiken i Umeå.