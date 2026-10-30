William Strömgren får chansen i NHL av Calgary Flames.

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Förra säsongen fick William Strömgren göra debut i NHL för Calgary Flames efter att ha levererat starkt i farmarligan under ett par säsongers tid.

Genombrottet kom i Calgary Wranglers under säsongen 2024/25 då Strömgren gjorde 49 poäng på 70 matcher i AHL vilket var näst bäst av alla svenskar i farmarligan. Förra säsongen följde Strömgren upp det med att göra 47 poäng på 66 matcher. Han gick sedan poänglös från tre matcher i NHL sedan han blivit uppkallad av Calgary Flames i januari.

William Strömgren kallas upp av Calgary Flames efter AHL-succén

Den här säsongen har 23-åringen från Örnsköldsvik dock fått en succéstart på säsongen . Han har gjort elva poäng på lika många matcher och toppar interna poängligan i Calgary Wranglers samt är den poängbästa svensken i AHL. Strömgren har då gjort mål eller assist i nio av elva matcher och endast lämnat isen poänglös två gånger.

Nu belönas William Strömgren. Under fredagen bekräftar Calgary Flames att svensken kallas upp till NHL igen och får en ny chans i världens bästa hockeyliga.

Spelade JVM för Sverige 2023

William Strömgren har Svedjeholmens IF som moderklubb men kom sedan fram genom MoDo Hockey s juniorlag. Han gjorde då nio poäng på 27 matcher i HockeyAllsvenskan som 17-åring och värvades sedan till Rögle 2021. Strömgren fick endast spela sex SHL -matcher för Rögle och till säsongen 2022/23 bytte forwarden till Brynäs . Där tog han en ordinarie plats och noterades för åtta poäng på 45 matcher. När Brynäs sedan åkte ut ur SHL 2023 flyttade William Strömgren till Nordamerika.

I U18-VM 2021 var Strömgren en av Småkronorna s bästa spelare med fem poäng på sju matcher när Sverige tog brons. Han spelade sedan även JVM 2023 och noterades där för 0+1 på sju matcher.

Sedan flytten till andra sidan Atlanten har William Strömgren stått för 134 poäng på 217 matcher i AHL.