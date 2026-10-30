Matchstraff direkt i toppmötet: "Ser bedrövad ut"

Tim Theocharidis visas ut efter crosscheckingen.

Foto: TV4/Skärmdump

Det var rejäl feststämning i Avicii Arena inför toppmötet i HockeyAllsvenskan mellan AIK och Leksand. Det blev dock en speciell start på matchen där Leksand fick spela ett långt powerplay direkt.

Redan efter drygt tre minuters spel fick nämligen AIK:s stjärnback Tim Theocharidis matchstraff. Theocharidis delade ut en crosschecking i ryggen på LIF-backen Riley McCourt som faller framåt in i sargen.

– Han kliver ut i sarghörnet i det där läget. Det är den där sista knuffen. Att man ska följa med ut, ligga bakom och sätta press, absolut, men när den blir det där trycket i ryggen i den positionen. Han utsätter sig själv med en risk att dra på sig någonting, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Söderström förväntade sig dock att domarna skulle nöja sig med en tvåminutare.

– Där tycker jag att han blir för ivrig i den där situationen. Jag skulle tro, det är min spekulation och gissning, att man landar i två minuter. Men det är en situation som domarna vill ha en ”second opinion” på, säger expertkommentatorn.

Matchstraff för Tim Theocharidis

Efter videogranskning kom domarna dock fram till att Tim Theocharidis hade spelat färdigt. Kanadensaren tvingades till en tidig dusch sedan han fått matchstraff.

– Tim Theocharidis ser bedrövad eller ångerfull ut, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

– Det är tufft för AIK såklart. Det finns alltid en risk i den här typen av matcher och för mig är det där för ivrigt. Det blir väldigt kostsamt. AIK förlorar sin kanske främsta back, säger Fredrik Söderström.

Leksand lyckades dock inte spräcka nollan i det fem minuter långa powerplay-spelet.

– Det är ett otroligt svagt powerplay från Leksands sida, säger Söderström.

Matchen pågår!