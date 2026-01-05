Han lämnade Sverige våren 2023. Nu kallas William Strömgren upp till Calgary Flames och går mot NHL-debut.

William Strömgren går mot NHL-debut.

Foto: Jose Moreno/ZUMA Press Wire.

Efter tre säsonger och närmare 200 matcher i AHL kan det nu äntligen vara dags. William Strömgren kallas upp av Calgary Flames under måndagen. Och nu kan tiden för den tidigare JVM-forwardens NHL-debut äntligen var kommen.

Den här säsongen har svensken gjort 29 poäng på 33 matcher i farmarlaget och har på de senaste tio matcherna gjort 13 poäng. Något som nu alltså gör att han kallas upp till NHL-laget.

22-åringen har den här säsongen tagit stora kliv i spelet. Sedan han lämnade Sverige har produktionen ökat år för år och just nu är han trea i Calgary Wranglers interna poängliga.

William Strömgren är från Örnsköldsvik och är fostrad i MoDo. Efter sin U18-säsong lämnade han däremot klubben för spel i Rögle. Där blev det drygt en säsong innan han flyttade vidare till Brynäs. Där blev det 45 SHL-matcher med åtta poäng som resultat.

Calgary Flames draftade honom som spelare nummer 45 2021. Nu får han också göra Mikael Backlund och Rasmus Andersson sällskap i NHL-klubben.

Source: William Strömgren @ Elite Prospects