Tunga beskedet: "Kommer inte spela mer 2026"

Oliver Johansson blir borta en längre tid efter skadan.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

För en vecka sedan klev Oliver Johansson av med en skada då han fick en smäll i matchen mot MoDo . Forwarden hade först blivit målskytt i matchen men kunde därefter inte spela klart. Tidigare i veckan kom ett första besked om 23-åringen skada.

AIK skrev då via sin hemsida att Oliver Johansson skulle missa veckans båda hemmamatcher mot Vimmerby och Leksand . Därmed är forwarden inte med och spelar i kvällens toppmöte på Globen.

"Gnaget" meddelade i ett tidigare skede att Johansson skulle undersökas närmare senare i veckan för att fastställa en prognos kring hur länge han skulle vara borta från isen.

Oliver Johansson blir borta året ut för AIK

Under fredagskvällen gästar Oliver Johansson TV4-studion i samband med matchen mellan AIK och Leksand. Då syns han med en gipsad arm och kommer också med ett besked om sin skada.

– Jag kommer inte att spela något mer 2026 i alla fall, säger Johansson till TV4 och fortsätter:

– Det är helt okej men det är ju sådana här matcher som man vill spela. Det är tråkigt.

Oliver Johansson hade annars haft en fin start på årets säsong med elva poäng på 14 matcher. Med sina sju mål toppar han därmed AIK:s interna skytteliga så här långt.

– Jag har fått mycket förtroende och puckarna har gått in. Det har varit en bra start för mig, därför är det extra tråkigt, säger han.