Svensken NHL-debuterade i natt

William Strömgren lämnade Brynäs för snart tre år sedan för spel i Nordamerika.

I natt fick 22-åringen debutera i NHL med Calgary Flames.

– Det var inte min bästa match, konstaterar Strömgren efter 1–4-förlusten mot Montréal Canadiens.

William Strömgren NHL-debuterade i natt.

Foto: Graham Hughes/AP/Alamy

Drygt tre år efter flytten från Brynäs till NHL-organisationen Calgary Flames i slutet av mars 2023 fick svenske William Strömgren i natt debutera i NHL.

Den 22-årige forwarden kallades tidigare i veckan upp till NHL av Flames och fick i nattens bortamatch mot Montréal Canadiens chansen att göra sitt första framträdande i NHL-klubben.

– Det var inte min bästa match. Det var en grym atmosfär här, men vi gjorde ingen bra match i dag så jag är inte nöjd med resultatet, säger Strömgren till Flames hemsida.

”Försökte göra mitt bästa”

Slutresultatet i matchen skrevs till 4–1 i Montréals favör.

Strömgren noterades för åtta minuters istid i matchen och var -1 i plus/minus-statistiken.

– Jag försökte göra mitt bästa. Man får sina byten och får försöka göra det bästa av det och göra vad man kan, men jag måste bidra mer, säger Strömgren.

Har varit framträdande i AHL

Innan nattens NHL-debut hade Strömgren spenderat två och en halv säsong i AHL-laget Calgary Wranglers, där han förra säsongen stod för 49 poäng på 70 matcher och där han denna säsong varit en av lagets mest framträdande spelare med sina 29 poäng på 33 matcher. Inför matchen fick Strömgren åka det traditionella ”rookie-varvet” på isen, där han själv fick ta några var ute på isen innan han sedan fick sällskap av sina lagkamrater.

– Det var overkligt. Och att få göra det i den här byggnaden, också. Men nu känns det som att det var lite för intet. En förlust är en förlust, säger Strömgren.

Strömgren är född i Örnsköldsvik och har Svedjeholmen som moderklubb. Han har spelat ungdomshockey i KB65 och juniorhockey i MoDo, där han även A-lagsdebuterade i Hockeyallsvenskan säsongen 2020/21. Strömgren spelade även en säsong i Rögle innan han tidigt under säsongen 2022/23 lämnade klubben för spel i Brynäs, där han under sin enda ordinarie SHL-säsong stod för åtta poäng (3+5) på 45 matcher när Brynäs åkte ur SHL.

Åttonde svenska NHL-debutanten denna säsong

22-åringen blev i natt den åttonde svenska spelaren att få chansen att debutera i NHL denna säsong.

Tidigare under säsongen har Carl Lindbom, Axel Sandin-Pellikka, Tom Willander, Joel Nyström, Otto Stenberg, Elias Salomonsosn och Adam Engström alla fått chansen att debutera i NHL.

Montréal Canadiens – Calgary Flames 4–1

Montréal: Alexandre Texier (4), Lane Hutson (8), Oliver Kapanen (14), Cole Caufield (21).

Calgary: Joel Farabee (10).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.