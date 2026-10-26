Stark start i AHL för tidigare Brynäs-löftet

William Strömgren har fått en fin start på AHL-säsongen i Calgary. Foto: Alamy

2023 tog William Strömgren klivet från Brynäs till Calgary Flames organisation i Nordamerika. Sedan dess har Ö-vikssonen etablerat sig som en av famarlaget Calgary Wranglers mest framstående spelare.

Ifjol fick 23-åringen testa på spel med Flames för första gången. Då blev det tre NHL-matcher efter två raka säsonger där han snuddat vid 50 poäng i farmarligan.

Kanske blir det ännu bättre den här säsongen.

William Strömgren och Anton Wahlberg i AHL-toppen

Strömgren har i alla fall inlett starkt. Efter mål i nattens förlustmatch (2–4) mot Abbotsford har han samlat ihop tio poäng (2+8) på sina tio första matcher. Det gör att han toppar svenskarnas poängliga i AHL tillsammans med San Diego Gulls forward Anton Wahlberg (1+9)

Även Alexander Nylander blev målskytt för Wranglers och har sju poäng (2+5) på tio matcher för sin nya klubb.

William Strömgren spelade juniorhockey för MoDo men valde att lämna klubben för spel med Rögle efter att ha valts som 45:e spelare i andra rundan av draften 2021. Efter att mestadels ha spelat U20-hockey med Rögle flyttade han vidare till Brynäs året därpå. Där blev det åtta poäng (3+5) på 45 SHL-matcher 2022/23.