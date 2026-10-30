Självmål avgör – Sverige vinner igen i VM-genrepet

Sara Hjalmarsson noterades som målskytt för Sverige.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Damkronorna fortsätter att visa styrka i Lidl Hockey Games. Efter en mållös ordinarie tid i Scaniarinken kunde Sverige avgöra mot Schweiz i förlängningen och vinna med 1–0, efter att ett segerpuck letat sig in via en schweizisk spelare.

Sverige tog tag i taktpinnen från första stund och skapade massvis med chanser mot det schweiziska målet. Ordinarie tid slutade dock mållös trots ett massivt svenskt spelövertag.

Matchen fick därför avgöras i förlängning (fjärde perioden). Där klev Sara Hjalmarsson fram efter 4 minuter och 14 sekunder och avgjorde till 1–0, sedan pucken oturligt styrts i eget mål av en schweizisk försvarare.

Sverige radade upp hela 48 skott på mål mot gästernas 12, där den schweiziska målvakten Saskia Maurer stod för en jättematch och räddade samtliga skott under ordinarie tid. I den andra änden höll Emma Söderberg stängt och räddade de 12 skott hon ställdes inför, vilket säkrade en ny hållen nolla för Damkronorna.

Matchfakta Sverige – Schweiz

Sverige – Schweiz 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Första perioden:

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Andra perioden:

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Tredje perioden:

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Förlängning:

1–0 (04:14) Sara Hjalmarsson

Skott: 48–12 (13–4, 15–4, 20–4)

Utvisningar: Sverige 3x2 min, Schweiz 2x2 min

Räddningsprocent: Emma Söderberg, SWE: 100,00% (12/12), Saskia Maurer, SUI: 100,00% (48/48)

Publik: 1 045 (Scaniarinken)