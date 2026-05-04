Glädjebeskedet: ”Wild Bill” tillbaka – efter 177 dagar

I natt inledes slutspelsserien mellan Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks.

Vegas får då tillbaka svenske William Karlsson som gör comeback efter sin långtidsskada.

I början av november klev William Karlsson av med en skada i en NHL-match mot Anaheim Ducks. Skadan bedömdes vara allvarlig och det stod redan tidigt klart att centern skulle missa OS i februari. Enligt rapporter skulle ”Wild Bill” då också kunna missa resten av NHL-säsongen med Vegas Golden Knights.

När Vegas avancerade i Stanley Cup-slutspelet genom att slå ut Utah Mammoth med 4-2 i matcher under den första slutspelsrundan tändes dock hoppet för att Karlsson skulle kunna komma tillbaka.

William Karlsson tillbaka – ställs mot Leo Carlsson

Nu bekräftar också Vegas-coachen John Tortorella att William Karlsson är spelklar och kommer att göra comeback i natt. 177 dagar efter skadan mot just Anaheim Ducks är Karlsson nu tillbaka och spelar i den första matchen i slutspelsserien mellan Vegas och Anaheim. William Karlsson spelade i Anaheim Ducks under starten av sin karriär och kommer nu att ställas mot Leo Carlsson och resten av Ducks-laget i en kamp om att nå konferensfinal på den västra sidan.

Head Coach Tortorella confirms that William Karlsson will return to the lineup tonight in Game 1 against Anaheim. — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 4, 2026

William Karlsson hann bara spela 14 matcher innan skadan i höstas och på dessa matcher noterades han för sju poäng. 33-åringen från Märsta har spelat i Vegas Golden Knights ända sedan klubbens första säsong i NHL 2017/18. Han var med och förde klubben till deras första Stanley Cup-titel 2023 och ansluter nu alltså i jakten på att få lyfta bucklan återigen.

Totalt har William Karlsson noterats för 453 poäng på 752 matcher i NHL. Förutom Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks har han även spelat för Columbus Blue Jackets. Den här säsongen har han återförenats med tränarprofilen John Tortorella som han också hade i Columbus innan flytten till Vegas.

Source: William Karlsson @ Elite Prospects