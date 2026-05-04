Prenumerera

Logga in

Glädjebeskedet: ”Wild Bill” tillbaka – efter 177 dagar

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

I natt inledes slutspelsserien mellan Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks.
Vegas får då tillbaka svenske William Karlsson som gör comeback efter sin långtidsskada.

William Karlsson. Vegas Golden Knights.
William Karlsson gör comeback i natt för Vegas Golden Knights. Foto: George Walker IV/AP Photo/Alamy

I början av november klev William Karlsson av med en skada i en NHL-match mot Anaheim Ducks. Skadan bedömdes vara allvarlig och det stod redan tidigt klart att centern skulle missa OS i februari. Enligt rapporter skulle ”Wild Bill” då också kunna missa resten av NHL-säsongen med Vegas Golden Knights.

När Vegas avancerade i Stanley Cup-slutspelet genom att slå ut Utah Mammoth med 4-2 i matcher under den första slutspelsrundan tändes dock hoppet för att Karlsson skulle kunna komma tillbaka.

William Karlsson tillbaka – ställs mot Leo Carlsson

Nu bekräftar också Vegas-coachen John Tortorella att William Karlsson är spelklar och kommer att göra comeback i natt. 177 dagar efter skadan mot just Anaheim Ducks är Karlsson nu tillbaka och spelar i den första matchen i slutspelsserien mellan Vegas och Anaheim. William Karlsson spelade i Anaheim Ducks under starten av sin karriär och kommer nu att ställas mot Leo Carlsson och resten av Ducks-laget i en kamp om att nå konferensfinal på den västra sidan.

William Karlsson hann bara spela 14 matcher innan skadan i höstas och på dessa matcher noterades han för sju poäng. 33-åringen från Märsta har spelat i Vegas Golden Knights ända sedan klubbens första säsong i NHL 2017/18. Han var med och förde klubben till deras första Stanley Cup-titel 2023 och ansluter nu alltså i jakten på att få lyfta bucklan återigen.

Totalt har William Karlsson noterats för 453 poäng på 752 matcher i NHL. Förutom Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks har han även spelat för Columbus Blue Jackets. Den här säsongen har han återförenats med tränarprofilen John Tortorella som han också hade i Columbus innan flytten till Vegas.

Source: William Karlsson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen