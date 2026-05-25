Tilltänkta stjärnan lämnar MoDo – det blir nya klubben

Kyle Topping lämnar MoDo för spel i Österrike. Forwarden är klar för Black Wings Linz.

Kyle Topping under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Björklöven och Modo den 6 februari 2026 i Umeå.

MoDo plockade inför den gångna säsongen in Kyle Topping. Forwarden var då tänkt att vara en stjärna i laget efter att tidigare ha gjort 36 poäng på 35 matcher i Västerås säsongen 23/24. Samma säsong fick han även chansen med MoDo i SHL. Då blev det fyra poäng på nio matcher.

Efter en säsong i Finland återvände han då till Örnsköldsvik med ambitionen om att spela upp MoDo i SHL.

Succén uteblev däremot denna vinter. Det blev endast 27 poäng på 49 matcher i grundserien. I slutspelet stod han sedan för elva poäng på 13 matcher när laget gick till semifinal. Nu står det också klart att det inte blir någon fortsättning i Sverige.

Till nästa säsong väljer han att flytta söderut. Ny klubbadress blir då Black Wings Linz i Österrike. Det blir Kyle Toppings fjärde land i Europa sedan han tidigare spelat i Schweiz, Finland och Sverige.

