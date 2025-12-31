Smällen: Missar OS-spel med Sverige efter skadeproblem

William Karlsson, 32, missar OS i Milano/Cortina.

Det står klart på onsdagen – då skadan från i november nu sätter stopp.

William Karlsson spelade VM i våras för Sverige. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0689

Sam Hallam har en färre center att välja mellan nu. För på onsdagen, med bara ett dygn tills trupperna ska vara uttagna, så står det nu klart att William Karlsson, 32, inte är uttagningsbar. Det har tidigare ryktats om att hans plats inte är så självklar ändå, utan att han snarare tillhör den grupp som ligger på gränsen till uttagning.

Men skadan sätter nu stopp. Den assisterande lagkaptenen i Vegas Golden Knights har varit borta med en underkroppsskada i två månader och är inte uttagningsbar, det rapporterar TSN på onsdagen.

Innan skadan stod Karlsson för sju poäng (4+3) på 14 matcher i NHL.

Source: William Karlsson @ Elite Prospects