Nobbade SHL-flytt – får chansen i NHL

Vinni Lettieri får chansen i NHL av Toronto Maple Leafs.

Foto: Patrick Gorski/Icon Sportswire/Alamy

Inför årets säsong dök Vinni Lettieri upp som ett potentiellt alternativ för SHL-klubbarna. Det var Expressen som i ett första skede rapporterade om HV71 :s intresse för centern och därefter kopplades han också ihop med Frölunda , Linköping , Brynäs och Djurgården .

I somras gick det även rykten om att KHL-klubbar också gav sig in i jakten för att försöka värva Vinni Lettieri. I slutändan blev det dock aldrig någon övergång till Europa för Lettieri.

Efter att ha varit med och hjälpt Toronto Marlies till Calder Cup-titeln, där Vinni Lettieri blev både skyttekung och poängkung i slutspelet med elva mål och 26 poäng på 23 matcher, skrev 31-åringen sedan på ett nytt kontrakt med Toronto Maple Leafs.

Vinni Lettieri kallas upp till NHL av Toronto Maple Leafs

Med det nya kontraktet i hand har Vinni Lettieri sedan fått en strålande start på säsongen. Han har gjort hela nio poäng på de första fem matcherna i AHL med Toronto Marlies och nu belönas centern genom att bli uppkallad till NHL.

Toronto Maple Leafs har fått en tuff skada på John Tavares som väntas bli borta i upp till sex veckor . Efter skadebeskedet väljer Leafs att plocka upp Vinni Lettieri för att ersätta Tavares. Amerikanen väntas kliva in på en av Torontos centerplatser för att fylla tomrummet i laguppställningen.

Tidigare i sin karriär har Vinni Lettieri spelat 155 NHL-matcher för New York Rangers, Anaheim Ducks, Boston Bruins och Minnesota Wild. Sedan flytten till Toronto 2025 har det dock endast blivit spel i farmarligan, men nu ser Lettieri alltså ut att till slut få chansen i NHL för Leafs.

Det har blivit 32 poäng på 155 matcher i NHL för Vinni Lettieri som också har producerat hela 338 poäng på 384 AHL-matcher under sin karriär.