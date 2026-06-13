Spelar Vinni Lettieri just nu till sig ett NHL-avtal? Foto:Patrick Gorski/Icon Sportswire.

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Pucken har till slut släppts för första gången i årets AHL-final. Men till skillnad från Stanley Cup-finalen har Carolina Hurricanes hamnat i underläge. Detta då Chicago Wolves föll med 2–4 i första mötet med Toronto Marlies.

Dagens stora förgrundsfigurer var Vinni Lettieri med två mål och en assist för gästerna, men också 20-årige Ben Danford som stod för sitt första proffsmål när han kvitterade till 1–1 i slutet av första perioden.

Det var dock Chicago Wolves som såg länge hade ledningen i matche ett. En av lagets två svenskar, Noel Gunler, hade nämligen stått för en läcker assist till Skyler Brind'Amour till 2–1. En ställning som stod sig till minut 40 då Toronto utjämnade på nytt.

Vinni Lettieri hjälte - efter SHL-ryktena

I den tredje perioden klev sedan Vinni Lettieri fram som stor hjälte. 3–2-målet avgjorde matchen, och 4–2, från samma klubba, satte sista spiken med nio sekunder kvar att spela.

Att just den 31-årige amerikanen klev fram var dock inte stor överraskning. Ingen spelare har nämligen gjort fler än hans 20 poäng (10+10) hittills i AHL-slutspelet. Något som troligen talar för ett nytt NHL-erbjudande när kontraktet går ut efter säsongen.

Vinni Lettieri har tidigare nämnts som ett alternativ på SHL-marknaden. Bland annat av Expressen , då som alternativ för HV71, men också genom lösa ryktena kring Frölunda och Linköping. Senare har kvällstidningen däremot skrivit att just ett nytt NHL-avtal är högst upp på önskelistan. Även KHL har nämnts som alternativ av ryska Sport-Express .