John Tavares kommer att bli borta ett tag efter skada mot Buffalo Sabres i veckan. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Foto: Alamy Stock Photo

Toronto Maple Leafs fick ett tungt besked kring en av lagets nyckelspelare på lördagen. Klubben meddelade att centern John Tavares är borta från spel vecka för vecka på grund av en underkroppsskada.

Tavares ådrog sig skadan i torsdagens 4–5-förlust efter förlängning mot Buffalo Sabres. Nick Paul och Josh Norris hamnade i en situation med varandra mitt på isen. När Paul knuffade omkull Norris föll denne in i en passerande Tavares, vars ben slogs undan. Den 36-årige centern föll olyckligt till isen.

Tavares blev liggande en stund innan han behövde hjälp att ta sig till omklädningsrummet. Han återvände aldrig till matchen.

Enligt uppgifter från medier som bevakar Maple Leafs kan beskedet att Tavares är borta vecka för vecka innebära att han missar allt från en till sex veckor. I värsta fall kan han därmed bli borta till slutet av november.

Utifrån den tidsramen beräknas Tavares missa mellan fyra och 19 matcher.

Maple Leafs kan behöva plocka in en forward

Maple Leafs har ännu inte meddelat om Tavares placerats på skadelistan eller listan för långtidsskadade spelare. Klubben har inte heller presenterat några motsvarande förändringar i spelartruppen.

Någon form av åtgärd kan dock bli nödvändig, eftersom Toronto nu bara har tolv forwards i sin trupp.

Skadan kommer vid ett olyckligt tillfälle för Tavares, som trots att han närmar sig slutet av 30-årsåldern har fortsatt att producera på en hög nivå. På sju matcher den här säsongen har han noterats för två mål och fem assist, totalt sju poäng.

Det är dessutom bara två matcher sedan Tavares missade en match för att närvara vid sitt barns födelse.

Cowan flyttas upp – McKenna tar plats i powerplay

I Tavares frånvaro flyttas Easton Cowan upp till andrakedjan, där han ska spela tillsammans med Nick Paul och Kirill Martjenko. Trion har hittills bara spelat tillsammans i 13 sekunder under säsongen.

Gavin Mckenna ersätter samtidigt Tavares i Maple Leafs förstauppställning i powerplay. Där får han sällskap av Martjenko, Auston Matthews, William Nylander och Darren Raddysh.

Det behöver inte vara någon nackdel. Den konstellationen har redan gjort tre mål på bara sex minuter och 24 sekunders gemensam istid.

Även Bo Groulx kommer att ta plats i laguppställningen till följd av Tavares skada.

Toronto Maple Leafs ligger för närvarande sexa i Atlantic Division med ett facit på tre segrar, tre förluster och två övertidsförluster (3–3–2). Laget är en poäng bakom Buffalo Sabres, som innehar den sista slutspelsplatsen i Eastern Conference.