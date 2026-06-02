Uppgifter: Jagas av KHL-klubb – efter SHL-ryktena

Vinni Lettieri har nämnts som ett alternativ för HV71, och andra SHL-klubbar. Nu menar ryska Sport-Express att amerikanen jagas av Dynamo Moskva.

HV71 har uppgets vara intresserade av Vinni Lettieri. Foto: Bildbyrån (montage).

Den 31-årige forwarden Vinni Lettieri är just nu mitt i Calder Cup-slutspelet intill Alexander Nylander. Men inför 2026/27-säsongen är framtiden oviss. Amerikanen sitter nämligen på utgående kontrakt i Toronto, och har funnits på flera SHL-klubbars bord.

Nu, efter ryktena om spel i Europa, kommer nya uppgifter från Ryssland.

Det är sajten Sport-Express som skriver att Vinni Lettieri även är av intresse för Dynamo Moskva. En flytt som i princip skulle stänga dörren för spel i Sverige i och med Rysslands invasion av Ukraina. Lettieri har aldrig tidigare spelat i Europa.

HV71 uppgavs vara mycket intresserade

Det var Expressen som, i slutet av mars, uppgav att HV71 var mycket intresserade, och därefter har även Frölunda och Linköping nämnts löst på andra håll. Nu i maj listade kvällstidningen återigen forwarden som ett SHL-alternativ. Denna gång sades spelaren dock invänta ett nytt NHL-erbjudande.

Vinni Lettieri kan spela både som center och forward, och har nått 155 NHL-matcher i karriären. Under de senaste säsongerna har han dock fastnat i AHL, trots fin produktion. Faktum är att ingen annan spelare, hittills, har gjort fler poäng i AHL-slutspelet än amerikanens 15 (7+8).

Toronto Marlies är framme i konferensfinal mot Wilkes-Barre/Scranton där Sebastian Aho står på andra sidan.

Source: Vinni Lettieri @ Elite Prospects