Håller tidigare Linköping- och Färjestadbacken Adam Ginning på att spela sig in i Philadelphia Flyers laguppställning? Ja, det tror i alla fall Anthony Di Marco som täcker laget för DailyFaceoffs räkning.

Adam Ginning slåss om en plats i Philadelphia Flyers. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

De senaste dagarna har Philadelphia Flyers skickat ned både Helge Grans och Emil Andrae till farmarlaget Lehigh Valley Phantoms i AHL. En svensk back som dock är kvar på NHL-lagets träningsläger är Adam Ginning. Den storvuxne LHC-produkten har tagit chansen när Flyers tvingats gå in i säsongen utan sin finske back Rasmus Ristolainen, som fortfarande rehabar sig efter en skada han ådrog sig förra säsongen.

Enligt Anthony Di Marco på DailyFaceoff.com har Ginning försatt sig i en bra position att inleda säsongen i NHL.

”Adam Ginning har varit en stor överraskning och kan kan mycket väl ta sig in i premiärlaget på vänstra sidan om (Jegor) Zamula slutligen flyttas över till högerkanten”, skriver han.

Konkurrensen är fortfarande hård. Ginning är en av nio backar som är kvar på campen, där Cam York, Jamie Drysdale, Travis Sanheim och Nick Seeler är givna att ta varsin plats. Nu återstår det att se hur många backar general managern Daniel Briere vill inleda säsongen med, sju eller åtta. Det kan avgöra Ginnings öde.

Den 25-årige östgöten flyttade över till Nordamerika för tre år sedan. Sedan dess har han gjort elva NHL-matcher för Flyers och noterats för ett mål. I fjol blev det bara ett framträdande i NHL och 17 poäng (2+15) på 69 AHL-matcher med Lehigh Valley Phantoms för Ginning, som valdes av Flyers i andra rundan 2018.

Helge Grans: ”En av de största besvikelserna”

För Helge Grans gick det tyngre på träningslägret, skriver Di Marco. Han var på förhand favorit att ta Ristolainens plats i backuppställningen, men levde inte upp till förväntningarna.

”Grans var en av de största besvikelserna på campen”, menar Di Marco efter att den tidigare Malmöbacken skickats ned till AHL.

Emil Andrae spelade 42 matcher för Flyers i fjol, men kunde inte övertyga nye coachen Rick Tocchet om att han var värd en plats i premiärlaget. Mycket på grund av bristen på centimeter, om man ska tro Anthony Di Marco.

”Hans storlek är hans största fiende i kampen om en plats i ett försvar som redan är ganska litet till storleken”, skriver han.

Sedan tidigare har tidigare Luleåforwarden Oscar Eklind skickats ned i AHL medan målvakten Samuel Ersson väntas inleda säsongen som Flyers förstaval mellan stolparna.

