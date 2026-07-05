Uppgifter: Här är monsterlönen Bedard vill ha

Connor Bedard. Foto: Bildbyrån.

När Leo Carlsson under fredagen skrev på Philadelphia Flyers offer sheet, värt 90 miljoner dollar över de kommande fem åren, gjorde han sig till NHL:s bäst betalde spelare. En titel som de flesta räknade med att Kirill Kaprizov skulle gå in i nästa säsong med, efter att han under förra säsongen skrivit på ett nytt rekordkontrakt värt 17 miljoner dollar per år. Men när ryssens nya kontrakt nu börjar gälla har han alltså redan blivit nedpetad från tronen av Leo Carlsson.

Men de båda kommer av allt att döma få sällskap uppe i den absoluta lönetoppen. Den forne draftettan Connor Bedard är nämligen, precis som Leo Carlsson, restricted free agent och håller just nu på att förhandla med Chicago Blackhawks om det kontrakt som ska börja gälla nästa säsong. Och han uppges kräva en monsterlön som ska spränga in honom högt upp på lönelistan.

I Youtube-showen "DFO Rundown Insider Edition " menade journalisterna Irfaan Gaffar och David Pagnotta att Bedard kräver 17 miljoner dollar per år.

– Connor Bedard går mot ett väldigt lukrativt kontrakt. Han såg Bowen Byram skriva på ett stort avtal, och jag tror att Bedard tittar på en lönenivå i paritet med Kirill Kaprizovs. Jag tror att det är den typen av kontrakt och den lönen han har i åtanke, och jag är övertygad om att han anser sig vara värd det. Samtidigt är jag inte säker på att Chicago Blackhawks är i närheten av den nivån i diskussionerna om Bedards nästa kontrakt just nu, säger Irfaan Gaffar.

De unga spelarna cashar in - rejält

Byrams kontrakt som åsyftas är det avtal han skrev med Chicago tidigare i veckan, efter att han trejdats dit från Buffalo. Byram blev, mycket oväntat, den bäst betalde backen i NHL efter att ha skrivit på ett avtal som ger honom 12,5 miljoner dollar per år.

I ett stigande lönetak väntas superkontrakten bli allt fler.

– Jag tror att när siffrorna för honom (Bedard), Leo Carlsson och Cutter Gauthier väl kommer in, liksom för några av de andra unga spelarna, kommer vi att titta på dem och konstatera: "Okej, det är hit ligan är på väg", menar Pagnotta.

Häromdagen tvingades Connor Bedard avsluta ett träningspass efter att ha ådragit sig en skada.