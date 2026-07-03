Oroväckande bilder på stjärnan – skadad på träning

Connor Bedard lämnade isen skadad efter en olycka på ett träningspass. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

En oroväckande situation utspelade sig under ett träningspass i Burnaby, British Columbia, på torsdagen.

I en video som publicerats på sociala medier syns Connor Bedard tappa balansen efter att ha slagit en snurrpassning och falla olyckligt in i sargen. Den 20-årige centern reser sig omedelbart upp och håller sig om vänster axel innan han, kraftigt framåtböjd av smärta, tar sig till den andra sidan av isen.

Hur allvarlig skadan är oklart

Enligt Chicago Sun-Times har Bedards agent Don Meehan meddelat att mer information om stjärnans status väntas inom de närmaste dagarna.

Connor Bedard har haft problem med axelskador

Bedard har tidigare haft problem med axelskador. Förra säsongen missade han närmare en månad efter att ha skadat den högra axeln i samband med en tekning. Han avstod dessutom från att spela Hockey-VM i Schweiz tidigare i sommar, bland annat för att fortsätta rehabiliteringen av axeln.

Samtidigt pågår kontraktsförhandlingar mellan Bedard och Blackhawks. Den tidigare förstavalet i NHL-draften 2023 är restricted free agent och för samtal med klubben om ett nytt avtal.

Den gångna säsongen noterades Bedard för personbästa med 75 poäng (30+45) på 69 matcher. Totalt har han svarat för 75 mål och 203 poäng på 219 NHL-matcher sedan debuten i ligan efter att ha valts som första spelare i draften 2023.