Uppgifter: Efter Leo Carlssons jättekontrakt – bryter med stjärnan

Chris Kreider (vänster) ser ut att lämna Leo Carlssons Anaheim Ducks.

Foto: Mark J. Terrill/AP Photo/Alamy

Anaheim Ducks har en ansträngd situation gentemot lönetaket sedan Leo Carlsson skrivit ett dyrt femårskontrakt med en årslön på 18 miljoner dollar , motsvarande knappt 173 miljoner kronor, per säsong. Samtidigt ska man också förlänga kontraktet med Carlssons radarpartner Cutter Gauthier, som uppges kräva en liknande lön som svensken. Gauthier ska då också ha nobbat ett lukrativt avtal värt 13 miljoner dollar (nästan 125 miljoner kronor) per säsong.

Därför kommer Ducks att behöva frigöra lönetaksutrymme för att ha plats med både Carlssons jättelön samt Gauthiers nya avtal, som ännu inte är klart.

Då ser 35-årige Chris Kreider ut att offras av Anaheim.

Chris Kreider och Anaheim Ducks uppges bryta kontraktet

Enligt Sportsnet planerar Anaheim Ducks för att sätta upp Kreider på "unconditional waivers" i syfte att bryta stjärnans kontrakt. Kreider ska ha gått med på att bli uppsatt på waivers då han uppges vilja flytta tillbaka österut för att komma närmare sin familj igen.

Chris Kreider spelade 14 säsonger i New York Rangers innan han förra året trejdades till Anaheim Ducks. Där gjorde veteranen sedan 50 poäng på 75 matcher under sin första säsong med Anaheim. Det ser dock alltså ut att bli Kreiders enda säsong i klubben.

Sportsnet uppger att Anaheim Ducks general manager Pat Verbeek har haft diskussioner med andra klubbar om att trejda bort Chris Kreider, men inte varit nöjd med bytena som har erbjudits. Framför allt ska Anaheim inte ha velat ge bort någon mer spelare, eller ett draftval, för att släppa Kreider i en lönedump. Därför ser parterna i stället ut att helt enkelt bryta kontraktet.

Chris Kreider har ett år kvar på sitt avtal med en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar (drygt 64 miljoner kronor). Om han passerar waivers skulle 35-åringen bli unrestricted free agent och kunna skriva på för vilken NHL-klubb som helst. Dock ska Kreider alltså vilja återvända österut och sägs vara beredd att vägra spela om en annan klubb i väster skulle plocka upp honom på waivers.

Under sin NHL-karriär har Chris Kreider gjort 632 poäng på 958 matcher.