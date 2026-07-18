"Han kommer inte ta en dollar mindre än Leo Carlsson"

Cutter Gauthier och Leo Carlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Philadelphia Flyers offer sheet till Leo Carlsson ställer till det på flera sätt för Anaheim Ducks. Åtminstone om man ska tro den tidigare NHL-backen Keith Yandle, som nu är en del av podcasten "Spittin' Chiclets".

Två veckor har hunnit passera sedan bomben slog ner om erbjudandet på 90 miljoner dollar över fem år, och Ducks har säkrat upp sin svenske stjärna genom att matcha summan och göra svensken till NHL:s bäst betalde spelare. Men samtidigt sitter man fortsatt fast i förhandlingar med nära vännen och lagkamraten Cutter Gauthier. Förhandlingar där 22-åringen inte verkar ha någon intention att acceptera något mindre än Leo Carlssons rekord-kontrakt.

– Jag fick en liten intressant nyhet om att Cutter Gauthier inte kommer att ta en dollar mindre än vad Leo Carlsson tog, avslöjar Yandle i det senaste avsnittet av "Spittin' Chiclets".

Yandles co-host, Ryan Whitney, tillägger sedan att han tror förhandlingarna kan pågå ett längre tag.

– Jag berättade det jag hörde att han sa när han: ’Vi ses i januari’. Jag skojade inte. Jag visste inte om personen baserade det på vad du hör om Cutter Gauthier just nu, säger han och tillägger sedan.

– Carlsson tog ingen deal, och jag tycker inte att han borde få 18, men Gauthier gjorde faktiskt över 40 mål, så han kanske borde. Men nu tänker han åtminstone: 'Ge mig 16,5'.

En tuff sits för Anaheim Ducks

Cutter Gauthier, född i Skellefteå när pappa Sean spelade i Sverige 2004, har blivit en nära vän till Leo Carlsson under deras tid i Anaheim Ducks. Förra säsongen var de också etta och tvåa i den interna poängligan, men Gauthier var faktiskt före svensken med två poäng. De flesta av dessa var också mål (41), och var betydligt fler än Carlssons 29.

Efter att Anaheim matchat Flyers offer sheet återstår endast nio miljoner dollar under lönetaket. Därmed tvingas man troligen flytta spelare för att ha råd med den summa Cutter Gauthier vill ha.