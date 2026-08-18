Uppgifter: Tackar nej till Ducks jättekontrakt

Cutter Gauthier är inte överens med Anaheim Ducks.

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Philadelphia Flyers ser ut att ha fått som de ville när de under sommaren drog fram ett offer sheet till Leo Carlsson . För även om man inte lyckades knyta sig an svensken står nu Anaheim Ducks i en mycket prekär situation med Cutter Gauthier på utgående kontrakt.

Med en månad kvar till de första försäsongsmatcherna ser inte heller parterna ut att vara nära en överenskommelse.

Under måndagen uppgav initierade Paul Shaheen att Anaheim lagt fram ett fyraårsavtal värt 13 miljoner dollar per säsong. Ett bud som Gauthier och hans agent Kurt Overhardt nobbat. Detta samtidigt som NHL-klubben endast har nio miljoner dollar kvar under lönetaket, enligt PuckPedia. Shaheen menar därmed att Ducks kommer att behöva bli kreativa för att frigöra utrymme – om/när Gauthier skriver på.

Hade den unge forwarden accepterat det hela hade han redan på den nivån gått förbi Connor McDavids lön.

"Nu tänker han åtminstone: 'Ge mig 16,5'"

Den tidigare NHL-backen Keith Yandle menade tidigare i sommar att han hört att 22-årige Gauthier inte kommer att ta en dollar mindre än Carlsson fick genom Flyers offer sheet på 18 miljoner per säsong.

– Carlsson tog ingen deal, och jag tycker inte att han borde få 18, men Gauthier gjorde faktiskt över 40 mål, så han kanske borde det. Men nu tänker han åtminstone: 'Ge mig 16,5', sa Yandle i podcasten "Spittin' Chiclets".

Cutter Gauthier, född i Skellefteå när pappa Sean spelade i Sverige 2004, har blivit en nära vän till Leo Carlsson under deras tid i Anaheim Ducks. Förra säsongen var de också etta och tvåa i den interna poängligan, men Gauthier var faktiskt före svensken med två poäng. De flesta av dessa var också mål (41). En siffra betydligt högre än Carlssons 29.