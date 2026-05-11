Först Sundin – och nu Sedin? Efter Mats Sundins inträde i Toronto Maple Leafs klubbledning kommer nu uppgifter om att tvillingarna Sedin har erbjudits toppjobb i Vancouver Canucks organisation.

– Jag tror att Canucks har frågat Sedinarna om de vill ta en större roll, säger Elliotte Friedman i podcasten 32 Thoughts.

Henrik och Daniel Sedin ryktas vara på väg att få varsitt toppjobb i Vancouver Canucks organisation. Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports

Vancouver Canucks letar fortfarande efter en ersättare till sparkade Patrik Allvin i rollen som general manager. Men utöver det finns det ytterligare en fråga kring klubben som det fortfarande inte finns svar på.

Vad händer med tvillingarna Daniel och Henrik Sedin?

Sedan de avslutade sina framgångsrika karriärer med Canucks har duon jobbat med spelarutveckling i organisationen. Men nu rapporterar Elliotte Friedman i podcasten 32 Thoughts att det finns större planer för bröderna – förutsatt att de själva vill ta sig an mer ansvar.

Efter att Mats Sundin tagit en stor roll i Toronto Maple Leafs organisation kan Sedinarna stå näst på tur att få varsitt toppjobb i NHL.

– Jag tror inte att det har att göra med vad Toronto gjorde, säger Friedman i podden.

– Det här var på gång redan innan Toronto tog sitt beslut, men jag tror att Canucks har frågat Sedinarna om de vill ta en större roll och hur villiga de är att göra det.

Tvilingarna Sedin kan få toppjobb i Vancouver Canucks

Han skämtar sedan att det nästan blir som en svensk trend, speciellt efter Sundins inträde i Leafs och att Alexander Steen tar över St. Louis Blues som general manager i juli.

– Om det blir av ska jag kalla det ”The Swedish Start-up”. Det är Toronto där John Chayka har sista ordet, men där Mats Sundin finns där i en stor rådgivande roll. Jag vet inte vad titlarna blir i Vancouver om det här går hem, men jag tror att de har pratat med Sedinarna och att de funderar på det.

Gällande general manager-posten har de senaste uppgifterna gjort gällande att det står mellan Boston Bruins assisterande general manager Evan Gold och en intern lösning i form av Ryan Johnson, som jobbat som assisterande GM till Alvin och Jim Rutherford tidigare.

– Det är två beslut vi väntar på: vem som ska leda organisationen och om Sedinarna är villiga att ta en större roll, säger Elliotte Friedman som tror att beslut i frågorna kommer den här veckan.

– Jag tror att det skulle vara jättebra för Canucks om Sedinarna tackar ja, men det är deras beslut. Det är svårt att se hur det skulle kunna bli fel med två sådana killar.

Henrik Sedin är Vancouver Canucks bästa poängplockare genom tiderna med 1 070 poäng på 1 330 matcher. Daniel Sedin kommer inte långt efter med sina 1 041 poäng på 1 306 matcher. Han är dessutom klubbens bästa målgörare i NHL med 393 mål. Duon flyttade från MoDo till Vancouver 2000 och representerade Canucks fram till 2018.