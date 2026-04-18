Uppgifter: Därför fick Patrik Allvin sparken

Vancouver Canucks sparkade sin svenske general manager Patrik Allvin efter en av klubbens svagaste säsonger i modern tid. Bakom beslutet finns interna slitningar, misslyckade lagbyggen – och ett växande tvivel kring ledarskapet, skriver The Athletic.

Patrik Allvin fick lämna Vancouver Canucks efter drygt fyra år som general manager. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Efter en säsong som slutade i besvikelse valde Vancouver Canucks att agera. På fredagen stod det klart att Patrik Allvin får lämna posten som general manager – ett beslut som vuxit fram under en längre tid.

Klubbpresidenten Jim Rutherford var tydlig när han mötte media på fredagen:

– Vi kände att det var dags att göra en förändring och ha någon annan som sitter i general manager-stolen, säger Rutherford.

– Jag har erbjudit Patrik möjligheten att stanna kvar i organisationen och göra några av de saker han är riktigt bra på när det gäller utveckling och amatörscouting, och jag kommer att ge honom lite tid att fatta det beslutet. Det är väldigt känslosamt just nu.

Trots erbjudandet om en ny roll väntas Allvin lämna organisationen helt och hållet, uppger The Athletic.

En avgörande faktor bakom avskedet var relationen till huvudtränaren Adam Foote. Under säsongen uppstod en tydlig oenighet kring hur laget skulle användas, skriver The Athletic.

Allvin ville ge unga spelare större ansvar i ett läge där laget redan var långt från slutspel. Foote ansågs däremot vara för försiktig. Konflikten växte – och även om organisationen lutade åt Allvins linje, ifrågasattes hans sätt att hantera relationen.

Den andra avgörande punkten handlade om lagbygget. Allvin bar ansvaret för att identifiera och åtgärda brister – något han inte lyckades med fullt ut.

Den tydligaste svagheten var avsaknaden av en center i andrakedjan. Problemen förvärrades när spelare som Teddy Blueger och Filip Chytil drogs med skador. Resultatet blev ett lag utan balans – något som starkt bidrog till säsongens kollaps och att Canucks avslutade grundserien som hela NHL:s sämsta lag.

Assisterande general managern kan ta över

Nu inleder Canucks jakten på en ny general manager. Ett internt namn är Ryan Johnson, som länge setts som en möjlig efterträdare, och som haft ansvar för farmarlaget Abbotsford Canucks som vann Calder Cup-mästerskapet i AHL i fjol.

Rutherford öppnar dock för en bred process:

– Vi kände också att det var viktigt att inte begränsa oss, säger han.

– Vi kommer att gå ut på marknaden och prata med många människor … Vi börjar med Zoom-samtal nästa vecka och hoppas få någon på plats snarare förr än senare.

Beslutet att sparka Allvin löser inte alla frågor. Tränare Foote sitter kvar – åtminstone tills en ny GM är på plats. Samtidigt är även Rutherfords egen framtid oklar.

Patrik Allvin tog över Vancouver Canucks i januari 2022 och blev då den första svenska general managern i NHL:s historia. Han har tidigare varit aktiv som scout i Montréal Canadiens och Pittsburgh Penguins. I Penguins organisation fick han sedermera större ansvar och jobbade bland annat som assisterande general manager innan han hämtades över till Vancouver.