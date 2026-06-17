Toronto har 3-0 i matcher mot Chicago i Calder Cup-finalen. De stormar mot en titel i farmarligan efter att ha vunnit med 1-0 i match tre. Det var däremot inte utan att det rörde upp känslor.

På slutsignalen delades det ut 120 utvisningsminuter. Där samtliga spelare som var på planen blev utvisade efter visslan.

Bakgrunden var en tackling av Nikita Pavlitjev ett par minuter innan. Wolves-forwarden fick då matchstraff för en charging.

Efter att slutsignalen då gått letade Vinnie Lettieri upp en motståndare och startade det hela. Men slutsignalen stod och Toronto vann alltså matchen med 1-0.

Easton Cowan blev ensam målskytt och nu har de chansen att avgöra serien natten till fredag.

Positivt för Chicago var däremot att Felix Unger Sörum gjorde comeback. Svensken har varit deras bästa spelare under säsongen men har missat sju raka matcher till följd av en skada.