Emil Andraes säsong tog slut när Philadelphia Flyers slogs ut ur Stanley Cup-slutspelet av Carolina Hurricanes. Nu väntar operation och rehab för den svenske backen.

Emil Andrae har en fraktur på handleden som måste opereras. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Emil Andrae missade delar av Philadelphia Flyers slutspelsresa, som tog slut efter 0–4 i matcher mot Carolina Hurricanes i den andra rundan. När general managern Daniel Briere nu ger en statusuppdatering kring sina spelares hälsa efter säsongen står det klart varför.

Den svenske backen har en fraktur på handleden och kommer att behöva genomgå en operation.

24-åringen sitter på utgående kontrakt med Flyers efter att ha spelat av sitt rookieavtal. Hans namn nämndes tidigt på säsongen i trejdrykten efter att ha fått inleda hösten i AHL med farmarlaget Lehigh Valley Phantoms. I slutändan blev han kvar i Flyers och kom att spela 61 matcher i grundserien, flest hittills under en säsong i NHL. Han bidrog med två mål och totalt 13 poäng från sin backposition.

Emil Andrae nöjd med sin säsong i Philadelphia

– Det har varit en lång säsong, även för mig, sade Emil Andrae när han mötte media tidigare i veckan.

– Inför den här säsongen var min egen förväntan att ta en plats direkt och etablera mig i den här ligan och i det här laget. Jag började i AHL ett tag, men jobbade hårt för att ta mig tillbaka hit och började sedan spela mer och förtjäna fler möjligheter och mer istid. Jag började spela med Jamie Drysdale där ett tag, och jag tycker att vi hade en bra period tillsammans. Sedan började vi förlora matcher där mitt under säsongen före uppehållet, och mot slutet blev det lite fram och tillbaka in och ut ur laguppställningen. Men om man ser till hela säsongen tycker jag att jag har lärt mig mycket och tagit steg i mitt spel överlag. Det går upp och ner för alla, men totalt sett tycker jag ändå att det var ganska bra.

Den tidigare HV71-backen draftades i andra rundan av Flyers 2020 och har spelat 107 NHL-matcher med klubben under de tre senaste säsongerna med 20 poäng (3+17) som skörd. Han har även gjort 103 AHL-matcher, där han producerat 59 poäng.

Emil Andrae var långt ifrån den enda spelaren i Flyers som led av skadebekymmer. Listan över skador som presenterades efter säsongen var lång:

Flyers injury list per @NHLFlyers and Danny Briere



Emil Andrae: Fractured wrist – requires surgery



Alex Bump: MCL sprain



Noah Cates: Fractured Foot – No surgery required



Christian Dvorak: Fractured rib and separated shoulder



Nikita Grebenkin: Upper body injury



Garnet… — Bill Meltzer (@billmeltzer) May 14, 2026

Source: Emil Andrae @ Elite Prospects