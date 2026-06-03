Målvaktslegendaren på radarn – intervjuas av Toronto

Toronto Maple Leafs tränarjakt fortsätter. Enligt flera nordamerikanska medier har klubben fått tillstånd av New York Islanders att intervjua Patrick Roy för den vakanta huvudtränarposten. Även den meriterade tränaren Peter Laviolette uppges vara en del av den pågående rekryteringsprocessen.

Patrick Roy poppar upp som en kandidat för Toronto Maple Leafs. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Toronto Maple Leafs har tagit nästa steg i jakten på en ny huvudtränare.

Enligt flera rapporter har klubben fått tillstånd av New York Islanders att intervjua Patrick Roy för den vakanta tränarposten. TSN:s insider Darren Dreger var först med att rapportera uppgifterna under onsdagen och skrev att både Roy och Peter Laviolette ingår i den aktuella fasen av intervjuprocessen.

The Toronto Maple Leafs coaching search is getting more interesting. Sources say Patrick Roy and Peter Laviolette are a part of this weeks stage of the interview process. — Darren Dreger (@DarrenDreger) June 3, 2026

Senare bekräftade även The Fourth Periods David Pagnotta att Maple Leafs fått klartecken från Islanders att tala med Roy.

Can confirm the Maple Leafs have received permission from the Islanders to interview Patrick Roy for their head coach vacancy. https://t.co/lFLOIpHGCe — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) June 3, 2026

Toronto sparkade Craig Berube förra månaden efter två säsonger bakom bänken. Under hans tid som huvudtränare noterade laget ett facit på 84 segrar, 62 förluster och 18 övertidsförluster. Säsongen 2025/26 missade Maple Leafs Stanley Cup-slutspelet för första gången på nästan tio år.

Patrick Roy och Peter Laviolette intervjuas av Toronto Maple Leafs

Patrick Roy, 60, tillbringade delar av tre säsonger som huvudtränare för New York Islanders efter att ha anställts i januari 2024. Under den perioden ledde han laget till ett grundseriefacit på 97–78–22. I slutspelet blev det däremot endast en seger på fem matcher.

Roy tog Islanders till slutspel under sin första säsong på Long Island, men fick lämna klubben med fyra matcher kvar av grundserien 2025/26. Han ersattes då av Pete DeBoer.

Tidigare har Roy även varit huvudtränare för Colorado Avalanche mellan 2013 och 2016. Där noterade han ett facit på 130–92–24 och belönades med Jack Adams Award som NHL bästa tränare säsongen 2013/14.

Den tidigare stjärnmålvakten ledde dessutom Quebec Remparts till både QMJHL-titeln och Memorial Cup-triumf 2022/23. Under totalt 13 säsonger som tränare för klubben samlade han på sig ett imponerande facit på 524 segrar, 255 förluster och 66 övertidsförluster.

Peter Laviolette, 61, är ett annat namnkunnigt alternativ. Han tränade senast New York Rangers men fick lämna klubben efter säsongen 2024/25 sedan laget missat slutspelet.

Laviolette har coachat nära 1 600 NHL-matcher i grundserien och har ett facit på 846 segrar, 562 förluster, 25 oavgjorda matcher och 161 övertidsförluster. Han vann Stanley Cup med Carolina Hurricanes 2006 och har dessutom lett både Philadelphia Flyers (2010) och Nashville Predators (2017) till Stanley Cup-final.